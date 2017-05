Urban-Art-Künstler Henning Marten Feil: Aus Beton wurde Kunst!

Brilon-Totallokal: Aus einer schlichten Unterführung wurde ein begehbares Kunstwerk…

brilon-totallokal: Bigge. Die Fitness Besucher des Physiotherapiezentrums Meise schauen während des Trainings ab sofort nicht nur auf eine kahle Betonwand, sondern auf Kunstwerke welche der Künstler Henning Martin Feil vor kurzem kreierte.

Diese spannende und inspirierende Kombination ist jetzt für Reha-Patienten und Fitness-Besucher des Physiotherapiezentrums Meise in Olsberg-Bigge möglich.

Anfang April beauftragte Stefan Meise, Inhaber der Physiotherapie Meise GmbH aus Olsberg-Bigge, den Urban-Art-Künstler Henning Marten Feil aus Brilon damit, echte Hingucker für die Patienten zu malen. Guckten die Besucher des Studios bei ihren Workouts bisher auf eine lange graue Betonwand, präsentieret sich eben jene Betonwand nun als eine Art „Freiluft-Galerie“. Aus der grauen, zwanzig Meter langen Mauer sind nun fünf Elemente mit fünf einzigartigen Motiven geworden. So greift Künstler Feil unter anderem das Thema „Körper & Gesundheit“ in den Motiven auf. Von abstrakter Kunst bis hin zum fotorealistischen Motiv zeigt der Künstler die ganze Bandbreite seines Könnens. Als Motive dienten unter anderem die Themen „Da Vinci’s Vitruvianischer Mensch und die Quadratur des Kreises“, eine Wirbelsäure und die Landschaft Nevadas. Mit Sprühlack, Pinsel und Rolle rückte Henning Marten Feil an und verwandelte die Betonmauern binnen zwei Wochen in einzigartige Kunstwerke. „Ich bin absolut begeistert vom Ergebnis. Ich bin sehr froh darüber, den Künstler für dieses Projekt engagiert zu haben. Auch wenn ich vorher etwas unsicher war, war es genau die richtige Entscheidung, dem Projekt eine Chance zu geben“, sagt ein glücklicher Inhaber Stefan Meise. „Und das Beste daran: auch unsere Patienten und Besucher sind total begeistert“.

Link: http://henning-feil.de

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon