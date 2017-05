Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten / Fahrt unter Drogeneinfluss in Brilon

Brilon: In Brilon verunfallten am Samstagabend, um 17:40Uhr, ein 20-jähriger Rollerfahrer aus Brilon mit seiner 26-jährigen Sozia, als diese die L870 aus Richtung Messinghausen in Fahrtrichtung Beringhausen befuhren. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug auf die rechte Bankette, was zum Sturz auf die Fahrbahn führte. Beide Personen wurden dabei schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand geringer Sachschaden. Der Fahrer befand sich nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem wurde durch die Staatsanwaltschaft und den Richter, wegen des Verdachts des Konsums berauschender Mittel, eine Blutentnahme angeordnet.

Blaulicht-Nachrichten: Fahrt unter Drogeneinfluss in Brilon