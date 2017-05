Brilons Schützenkönig tritt mit Hofstaat zur Blutspende an

Unterwegs für den guten Zweck: „Auf in die Schützenhalle!“



brilon-totallokal: Wenn das Deutsche Rote Kreuz in Brilon zur Blutspende ruft, heißt es für viele Brilonerinnen und Briloner: „Auf in die Schützenhalle!“ Für viele ehrenamtliche Spenderinnen und Spender ist das schon gute Tradition. So auch für das amtierende Schützenkönigspaar der St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon, Oliver Czwikla-Werner und Anke Czwikla. Gemeinsam mit ihrem Hofstaat und einigen Herren des Schützenvorstandes traten sie am Montag, 29.05.2017, um 18.30 Uhr zur Blutspende an. „Wir wollen zeigen, wie leicht und nebenbei auch gesund es ist, sich für andere Menschen zu engagieren.“, sagt Schützenkönigin Anke Czwikla, die die Idee zu der Aktion hatte.

Gleichzeitig sollen damit auch andere Menschen davon überzeugt werden, Blut zu spenden und damit vielen Verletzten in Deutschland zu helfen.

