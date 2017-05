Firma BMS Sieger beim Fußball- und Familientag der Big Six

Bei bestem Wetter verfolgten am Abend dann noch einige hundert Menschen das Pokalfinale auf dem Würfel der Sparkasse Hochsauerland

brilon-totallokal: Der Fußball- und Familientag der Big Six am vergangenen Samstag hat wieder alles geboten was die Organisatoren sich erhofft hatten: Super-Sommer-Wetter, ein spannendes Firmenfußballturnier und viele Besucher beim Public Viewing. Doch der Reihe nach. Schon am Morgen, während der letzten Aufbauarbeiten war klar, es wird ein schöner Tag. Die Sonne hat die Organisatoren der Big Six, des SV Brilons und der BWT erneut nicht im Stich gelassen und so fanden sich über den Tag verteilt wieder über 2.000 Besucher im Stadion an der Jakobuslinde ein.

Das traditionelle Firmenfußballturnier dabei wieder spannende Spiele auf hohem Niveau. Erstmals konnte sich dabei die Firma BMS den Siegerpokal sichern. In einem spannenden und ausgeglichenen Finale besiegte man die Mannschaft des Seriensiegers Oventrop im Neunmeterschießen mit 3:2. Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1. Im Neunmeterschießen um Platz drei sicherte sich erstmals die Firma Hoppecke den dritten der begehrten Siegerpokale. Der undankbare viere Platz ging an die Mannschaft der Stadt Brilon, die schon vor dem ersten Spiel den Ausfall von Bürgermeister Dr. Chrisof Bartsch durch einen Muskelfaserriss zu beklagen hatte. Während des Turniers zeigten auch die Briloner Lumberjacks ihr Können und warben für den Football-Sport.

Bei bestem Wetter verfolgten am Abend dann noch einige hundert Menschen das Pokalfinale auf dem Würfel der Sparkasse Hochsauerland. „Diese Veranstaltung ist einfach toll. So viele Menschen, vor allem Familien, hier auf dem Gelände zu sehen, macht einfach Spaß. Im kommenden Jahr werden wir diesen Tag definitiv wieder durchführen.“, so Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer bei der BWT und Sprecher der Big Six mit einem abschließenden Fazit.

Quelle: Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer – BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon