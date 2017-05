Literatur-Café im St. Engelbert

Brilon-Totallokal: Wovon wir träumten…

brilon-totallokal: Die beliebte Reihe des Literatur-Cafés wird mit einer szenischen Lesung am Donnerstag, 8. Juni 2017, um 17 Uhr im Café CariTasse im Seniorenzentrum St. Engelbert fortgeführt. Christiane Kretzschmar und Ingrid Wieseler stellen den preisgekrönten Roman der Schriftstellerin Julie Otsuka vor. Es ist die herzergreifende Geschichte junger Japanerinnen, die Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Heimat verlassen, um in Amerika japanische Einwanderer zu heiraten. Sie kennen ihre zukünftigen Männer nur von einem Foto und einem Brief. Voller Angst und Hoffnung suchen sie das Glück und finden ein Leben, das sie sich so nicht vorgestellt haben. „Julie Otsuka hat in ihrer magischen Sprache eine Novelle geschrieben, die die Abgründe des Menschseins aufzeigt. Sie erzählt von ersten Nächten als junge Ehefrauen, von Knochenarbeit, von Heimweh, Fremdheit, dem Ringen mit einer fremden Sprache und Kultur und vom Außenseitertum“, sagt Christiane Kretzschmar: „Aber auch von Anmut und Würde. Dieser kleine große Roman ist von universaler Gültigkeit und einer erstaunlichen Aktualität.“ Amerika, Japan, Deutschland – Heimatlos, heimkehren, Heimweh: Thematisch fügt sich das Literatur-Café zugleich in die aktuell laufende Caritas-Jahreskampagne „Zusammen sind wir Heimat“ ein. Beim Literatur-Café wird es daher auch Raum und Zeit geben, mit den beiden Literatur-Expertinnen über Heimatwelten und Gefühle ins Gespräch zu kommen.

Karten für das Literatur-Café können am Empfang des St. Engelbertzentrums Karten erworben werden. Sie kosten im Vorverkauf 6 Euro, an der Tageskasse 8 Euro. Weitere Infos unter (0 29 61) 9 65 74 14.

Bild: Über Heimweh und Fremdheit, Anmut und Würde: Ingrid Wieseler und Christiane Kretzschmar lesen aus Julie Otsukas Novelle „Wovon wir träumten“.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

