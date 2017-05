25 Jahre Kindergarten St. Maria im Eichholz

Brilon-Totallokal: 1992 starteten die ersten Kindergartengruppen

brilon-totallokal: Ein Grund zum Feiern hatten die Kinder, Eltern und päd. Mitarbeiter des Kindergartens St. Maria in Brilon. 1992 starteten die ersten Kindergartengruppen. In den folgenden Jahren gab es zahlreiche Veränderungen, die bildlich festgehalten und allen Besuchern am 19. Mai präsentiert wurden. Der Blick in die Vergangenheit sorgte auch bei den Kindern für Staunen. Diesen besonderen Tag nahmen Kinder, Eltern und Mitarbeiter auch zum Anlass, um sich von der langjährigen Leitung, Anne –Marie Scharfenbaum, zu verabschieden. Das Highlight zur anschließenden Geburtstagsfeier war sicherlich der Gast aus „Funk und Fernsehen „Herr H“, der mit seinem Auftritt für Stimmung sorgte

Zahlreiche Aktionen, wie Kinderschminken, eine Hüpfburg, ein Glücksrad und vieles mehr luden zum Mitmachen ein und ein von den Eltern gespendetes Kuchenbüfett rundeten den gelungene Tag ab. Eine schöne Geburtstagsfeier, der auch der Regen nichts anhaben konnte.

Quelle: Anne Marie Scharfenbaum, Kindertageseinrichtung St. Maria

