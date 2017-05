Einrichtungsleitung der DRK-KiTa Brilon steht fest!

Brilon-Totallokal: Frau Anne Marie Scharfenbaum wird die Leitung übernehmen

brilon-totallokal: Die neue DRK KiTa in Brilon, welche zum 01.08. ihre Pforten für die Unterbringung von bis zu 95 Kindern in sechs Gruppen öffnet, konnte eine erfahrene Einrichtungsleiterin für sich gewinnen. Frau Anne Marie Scharfenbaum wird die Leitung übernehmen. Frau Scharfenbaum bringt bereits 25 Jahre Erfahrung als Einrichtungsleitung mit und hat einige Fortbildung belegt. Sie ist unter anderem Fachkraft im Bereich Kindeswohlgefährdung als auch befähigt ein Qualitätsmanagement in Tageseinrichtungen zu einzuführen.

Mit ihr zusammen werden insgesamt 18 Mitarbeiterinnen mit verschiedenen pädagogischen Ausbildungshintergründen in die neue Kindertagesstätte einziehen. Die neugegründete DRK-KiTa gGmbH kann so auf ein frisches und fachlich mehr als gut aufgestelltes Team zurückgreifen. Die Kinder in den sechs Gruppen des Neubaus an der Freiladestraße (unmittelbar neben der Geschäftsstelle) haben so die Möglichkeit optimal betreut zu werden. Frau Scharfenbaum selbst sagt hierzu „Ich freue mich auf die neue Herausforderung hier in Brilon. Die Möglichkeiten die der Neubau der DRK-KiTa bietet sind hervorragend, das Team ist facettenreich besetzt und bietet ideale Chance eine neue Kindertageseinrichtung zu etablieren und aufzubauen. Es kommt eine spannende Zeit auf uns zu!“. Das DRK im Altkreis Brilon freut sich auf die Zusammenarbeit und wünscht viel Erfolg bei der neuen Aufgabe.

Bild: v.l. Thorsten Rediger (Prokurist), Anne Marie Scharfenbaum sowie Rene Teich (Geschäftsführer DRK KiTa gGmbH) (Foto: DRK Brilon)

Quelle: Felix Müller, DRK Brilon Sozialdienste gGmbH,

