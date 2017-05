Mountainbike Festival 2017: Street Food am TrailGround®

Brilon-Totallokal: Street Food meets Bikefestival! Große Essensmeile ergänzt Bikefestivalangebot

brilon-totallokal: Ab Samstag, 10. Juni 2017 ist der Briloner Süden rund um den TrailGround® fest in der Hand der Fahrradfahrer. Mountainbiker und E-Mountainbiker haben die Möglichkeit ihr Wissen auf den neuesten Stand zu bringen. Neu in diesem Jahr ist die Ergänzung der ersten Street Food Meile auf dem Festivalgelände.

Die Organisatoren rund um das Festival haben sich dafür einen heimischen Kenner der Szene mit an Bord genommen. Michael Ester, der mit

seinem Genusstruck in Brilon, aber auch in ganz Westfalen auf verschiedensten Veranstaltungen und Feiern unterwegs ist weiß, auf was es ankommt: „Street Food ist nicht nur ein Modetrend. Street Food verbindet Kulturen und lädt die Besucher zu den verschiedensten Köstlichkeiten ein“, so der 30jährige, der mit seinen Burgern vom Hochsauerland-Rind weit über die Stadtgrenzen bekannt ist.

Zusammen mit Michael Dreyer (Dreyer´s Menue & Buffetservice) und Timo Henneke (Bäckerei Tismes) haben die Besucher die Möglichkeit von Wraps, Pasta, Bratwurst, Burger bis hin zu Muffins und Cake-Pops alles zu probieren. Die überflüssigen Kalorien können ja dann am Trailground wieder abgestrampelt werden. Street Food meets Mountainbike Festival!

