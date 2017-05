Verkehrssicherheitstag in Rösenbeck

Brilon-Totallokal: Die Kinder konnten an 10 verschiedenen Stationen zB. ihre Geschicklichkeit testen, ihr Wissen über Verkehrsschilder vertiefen, malen, Verkehrsregeln beachten usw.

brilon-totallokal: Rösenbeck. Der Kindergarten „Wirbelwind“ aus Rösenbeck und der Kindergarten „Spatzennest“ aus Messinghausen haben gemeinsam einen Verkehrssicherheitstag, mit dem Verkehrspolizisten Herrn Wittmann durchgeführt, wobei es viel zu entdecken und zu erkunden gab.

Für diesen besonderen Tag waren die Eltern und die Geschwisterkinder ab 11.00 Uhr mit ins Kilian Kirchhoff- Haus in Rösenbeck eingeladen.

Mit einem gemeinsamen Begrüßungslied wurde der Tag eröffnet. Danach konnten die Kinder an 10 verschiedenen Stationen zB. ihre Geschicklichkeit testen, ihr Wissen über Verkehrsschilder vertiefen, malen, Verkehrsregeln beachten usw.

Draußen auf dem Schulhof zeigte Herr Wittmann einen Fahrradhelm – Test und führte den Gurtschlitten vor. Zwischendurch konnten sich alle an dem reichlichen Buffet bedienen , welches die Eltern mitgebracht hatten.

Wie staunten die kleinen und großen „Verkehrssicherheitsteilnehmer“, als um 14.00 eine verkleidete Verkehrspolizistin, einige mutige Kinder zur Hilfe auf die Bühne holte und mit ihnen gemeinsam zauberte. So wurden farblose Verkehrsschilder in Malbücher bunt gezaubert, oder Tennisbälle mit Ampelfarben waren plötzlich vertauscht. Für diese faszinierende Vorstellung wurde lange applaudiert. Gegen 15.00 Uhr haben alle das Lied: „Mein Platz im Auto ist hinten“ gesungen und danach wurden die Preise überreicht, die die Kinder bei dem Verkehrs – Quiz gewonnen hatten. Dies war für alle ein schöner und gelungener Verkehrssicherheits-Tag, den bestimmt vielen in Erinnerung bleiben wird.

Quelle: Christiane Rösen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon