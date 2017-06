13 Jahre als Vorsitzende der CKD-Region Brilon-Marsberg

Brilon-Totallokal: Ehrenvoller Abschied von Annegret Schirm

brilon-totallokal: Brilon/Marsberg. Das Elisabeth-Kreuz ist die höchste Auszeichnung für ehrenamtlich Engagierte in den Caritas-Konferenzen Deutschlands (CKD). Die Ehrennadel wird nach mindestens 20-jähriger ehrenamtlicher Arbeit verliehen. Eine würdige Trägerin des Elisabeth-Kreuzes ist Annegret Schirm. Und nicht nur das: Zwischen November 2004 und Ende März 2017 war Annegret Schirm Vorsitzende der CKD-Region Brilon-Marsberg. In diesen 13 Jahren hat sie exakt 56 Elisabeth-Kreuze an engagierte Frauen verliehen.

„Die große Nähe zu den örtlichen CKD-Gruppen in ihrer Region war ihr immer besonders wichtig“, betonte Dechant Michael Kleineidam jetzt bei dem offiziellen Abschied der Regionalvorsitzenden während eines Arbeitskreises: „Sie hatten immer ein gutes Gespür und ein offenes Ohr für die Belange der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen.“ Neben dem Feingefühl im Miteinander zeichnete sich Annegret Schirm auch durch ein gutes Organisationstalent aus: Die jährlichen Vorsitzendentreffen wurden von ihr initiiert, ebenso unzählige Fortbildungsangebote. Die CKD-Region Brilon-Marsberg mit ihren 18 örtlichen Konferenzen und Gruppen vertrat die Messinghausenerin ebenfalls auf Diözesanebene. Als Mitglied im Caritasrat des Caritasverbandes Brilon war und ist Annegret Schirm ein wichtiges Mitglied der Caritasfamilie. Mit vielen Worten des Dankes verabschiedeten die engagierten Frauen auf dem Regionalarbeitskreis in Brilon Annegret Schirm. In den neuen Vorstand der Regionalebene wurden Marianne Hücker (CKD Scharfenberg) und Sylvia Sanow (CKD Brilon) gewählt. Sie werden in den kommenden Monaten schauen, wer welche Funktionen übernehmen wird. Komplettiert wird der Vorstand der CKD-Region mit Annette Scherl (stellv. Vorsitzende, CKD Westheim), Resi Kupitz (Kassiererin, CKD Thülen) und Elisabeth Appelhans (Schriftführerin, CKD Brilon).

Bild: Dankesworte zum Abschied: Annette Scherl (stellv. Vorsitzende, l.) und Dechant Michael Kleineidam verabschiedeten Annegret Schirm nach 13 Jahren als Vorsitzender der CKD-Region Brilon-Marsberg.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

