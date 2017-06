Deutsch-amerikanischer Schüleraustausch

Brilon-Totallokal: Gastfamilien in Brilon für Stipendiaten aus den USA gesucht

brilon-totallokal: Brilon/Bonn, 30. Mai 2017 – Eine tolle Zeit in Deutschland verbringen, die Sprache lernen, Berlin erkunden, Bratwurst essen – davon träumen viele Jugendliche in den USA. Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP), ein gemeinsames Austauschprogramm des Deutschen Bundestags und des Kongresses der USA macht dies möglich. Seit 1983 ermöglicht es deutschen und US-amerikanischen Jugendlichen, mit einem Vollstipendium ein Schuljahr im jeweils anderen Land zu verbringen und Junior-Botschafter ihres Landes zu sein. Der gemeinnützige Verein Experiment e.V. gehört zu den fünf Organisationen, die diesen Austausch in Deutschland durchführen.

Familien in Brilon und Umgebung haben jetzt die Gelegenheit, Teil dieses deutsch-amerikanischen Austauschprogrammes zu werden. Experiment e.V. sucht 50 Familien, die ab September ein „Familienmitglied auf Zeit“ für ein Schuljahr bei sich aufnehmen möchten. Eine der Stipendiatinnen und Stipendiaten ist Keagan aus Knoxville in Tennessee. Die 16-Jährige freut sich sehr auf diese Erfahrung. Besonders gespannt ist sie darauf, wo in Deutschland sie leben wird und wer ihre Gastfamilie sein wird. In ihrer Freizeit treibt sie häufig Sport und hält sich viel in der Natur auf. Am liebsten kombiniert sie beides miteinander: Sie geht gerne klettern, wandern und Snowboard fahren.

Gastfamilie kann jeder werden – egal ob alleine oder als Großfamilie, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Wichtig sind vor allem Humor, Neugier und Toleranz. Wer Interesse hat, Gastfamilie zu werden, kann sich an die Geschäftsstelle von Experiment e.V. in Bonn wenden. Ansprechpartner ist Matthias Lichan (Tel.: 0228-95722-21, E-Mail: lichan@experiment-ev.de). Weitere Informationen für interessierte Familien gibt es auch auf http://www.experiment-ev.de/gastfreundlich.

Deutsche Jugendliche, die sich für einen Schüleraustausch in den USA interessieren, sollten ebenfalls jetzt aktiv werden. Die Bewerbungsphase für das PPP im Schuljahr 2018-19 geht bis zum 15. September 2017. Die Bewerbungsunterlagen gibt es auf http://www.bundestag.de/ppp.

Über Experiment e.V.

Das Ziel von Experiment e.V. ist seit 85 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment e.V. ist gemeinnützig und das deutsche Mitglied von „The Experiment in International Living“ (EIL). 2016 reisten 1.845 Teilnehmende mit Experiment e.V. ins Ausland und nach Deutschland. Ein Drittel davon erhielten Stipendien. Kooperationspartner sind u.a. das Auswärtige Amt, die Botschaft der USA, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Deutsche Akademische Austauschdienst, der Deutsche Bundestag, das Goethe-Institut und die Stiftung Mercator.

Quelle: Hanna Sobotka, Experiment e.V. Bundesgeschäftsstelle

