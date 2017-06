Wettkampf um den Pokal Vatertag – Turniertag im GC Brilon – Damen gegen Herren

Brilon-Totallokal: 20 Damen traten gegen 19 Herren an und siegten. Zwar nur hauchdünn, aber Sieg ist Sieg!

brilon-totallokal: Bei strahlendem Sonnenschein und besten Platzverhältnissen war es eine Freude den Ball zu spielen und einige Teilnehmer konnten sich über eine Verbesserung ihres Handicaps freuen. Gespielt wurde nach Stableford und die Damen punkteten mit guten Ergebnissen:

In der Nettowertung:

Christa Braun (40NP), Bettina Hilkenbach (39NP), Birgitt Krämer (37NP)vor den Herren mit Gerd Ebben (37NP), Klaus Driller (35NP) und Marcel Bylebyl (35NP).

Bruttosiegerin Christiane Bludau erspielte 30 NP und holte mit 19 BP den Sieg. Jörg Schiramak gewann den begehrten Bruttosieg der Herren mit 26 BP. Die Spezialpreise nearest to the pin gingen an Christa Braun und Jörg Albers. Longest drive erreichten die Bruttosieger Christiane Bludau und Jörg Schirmak. Wenn auch ganz knapp, die Damen holten sich den Pokal, was ordentlich bejubelt wurde. Nach dem leckeren Essen klang der sonnige Tag allmählich aus. Die Herren schworen Revanche im Jahr 2018.

Quelle: Friederike Driller

