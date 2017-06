Briloner Theatergruppe „Maul-Affen-Feil“ übergibt Spenden!

Brilon-Totallokal: Laienspielgruppe „Maul-Affen-Feil“ – Spende in Höhe von 7.500,00 €

brilon-totallokal: Eine satte Spende in Höhe von 7.500,00 € kann die im Jahr 2008 gegründete Laienspielgruppe „Maul-Affen-Feil“ dieses Jahr in allgemeinnützige Projekte fließen lassen. Die letztjährige Aufführung „Stress im Champus-Express“, die an vier Terminen stattfand, hatte wieder viele Zuschauer angelockt und somit diese stolze Spendensumme möglich gemacht. „Das Gründungsmotto unserer Laienspielgruppe lautet „Theater von Brilonern für Briloner“ und die Einnahmen aus den Aufführungen ermöglichen es uns, für Projekte, die dem Allgemeinwohl dienen, zu spenden,“ so Lars Flenner, Mitglied der Theatergruppe „Maul-Affen-Feil“.

5.000,00 € Spende im Jahr 2016

Die Inszenierung der „Western Schwestern“, die 2015 ein großes Publikum begeisterte, hatte letztes Jahr dazu geführt, dass eine Summe von 5.000,00 € an folgende Projekte bzw. Institutionen gespendet werden konnte: „Sternenkinder“, „Café International“, DRK Brilon, „Engel mit Herz“ und „Benni und Co“.

7.500,00 € Spende im Jahr 2017

Dieses Jahr gehen jeweils 1.000,00 € an das Deutsche Rote Kreuz Brilon, das die Summe in ein Fahrzeug investieren will, und die Initiative „Kunterbunt e. V.“, die das Geld für ihr Projekt „Repair Café“ gut gebrauchen kann. „In den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek Brilon wird ein Bereich hergerichtet, in dem ehrenamtlich Tätige kostenlos elektrische Geräte, defektes Spielzeug usw. reparieren und auch Anleitungen geben werden, wie man solche Sachen selbst reparieren kann,“ erläuterte Barbara Harding, Vorsitzende des Vereins Kunterbunt e.V.

2.000,00 € gehen an das „Zirkusprojekt Zappzarapp“, ein pädagogisches Zirkusangebot für Grundschulen, das von der BWT, der Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, initiiert wird.

Die Briloner Bürgerstiftung kann sich über eine Spende von 3.500,00 € freuen. „Unsere Institution, die im Jahr 2006 ins Leben gerufen wurde, fördert mittels der Erträge aus dem Stiftungsvermögen Projekte, die vorrangig die Bereiche Bildung und Erziehung, Jugend, Sport und Soziales, Kunst, Kultur und Denkmalpflege abdecken,“ hob Karl-Udo Lütteken, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, hervor. Mit den 3.500,00 € soll ein Theaterprojekt in allen Brilonern Kindergärten durchgeführt werden. Man hat im Vorfeld schon einmal Kontakt mit einem Puppenspieler aufgenommen, aber wie die genaue Realisierung dieses Vorhabens aussieht, wird sich noch zeigen.

Am 31. Mai 2017 erfolgte die Übergabe der Spendengelder an die Vertreter der entsprechenden Institutionen in den Räumlichkeiten der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG, die schon lange als Hauptsponsor der Theatergruppe „Maul-Affen-Feil“ fungiert und so auch indirekt die Spendenzahlungen ermöglicht hat.

Quelle: Ursula Schilling

