Flotte Sohlen bei Neueröffnung

TSG Brilon tanzt im Hotel am Kurpark

brilon-totallokal: Das neu eröffnete Hotel am Kurpark hat nach aufwendigen Renovierungsarbeiten zum Tag der offenen Tür eingeladen. Mitgestaltet wurde die Veranstaltung auch durch die Tanzsportgemeinschaft Brilon, welche den Festsaal des Hotels seit einigen Jahren als Trainingsraum nutzt.

Die Line Dancer bewiesen das ihre Choreographien nicht nur zu typischer Countrymusik passen. Ihr Tanz Black Pearl, zur Titelmusik des Films Fluch der Karibik, beeindruckte die zahlreichen Zuschauer besonders.

Anschließend gaben die Paartänzer einen kleinen Einblick in ihr Repertoire. Bei den Standarttänzen Langsamer Walzer und Quick Step, sowie beim Cha Cha Cha und einer Rumba konnten verschiedene Figuren und Schrittfolgen vom Publikum bestaunt werden.

Die TSG bietet an vier verschiedenen Tagen Tanztraining in unterschiedlichen Kategorien an. Fortgeschrittene und Anfänger können darauf vertrauen, dass die Trainer mit viel Geduld und Ausdauer dafür sorgen, dass alle Tänzer die richtigen Schritte erlernen.

Egal ob als Paar oder in der Gruppe, tanzen macht Spaß und der steht bei der TSG Brilon im Vordergrund! Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Weitere Informationen unter www.tsg-brilon.de

Quelle: Christine Kraft, Pressereferentin TSG Brilon

