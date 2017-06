Kart-Jugend des Briloner AC weiter auf Erfolgskurs, 1. Platz für Noah Hüttemeister

Brilon-Totallokal: Gestartet wurde in fünf Rennklassen, welche sich durch den Jahrgang der Teilnehmer unterscheiden.

brilon-totallokal: Am 28. Mai hatte die Jugendgruppe des Briloner AC wieder die Möglichkeit bei Mercedes Witteler in Brilon einen der Vorläufe zur deutschen ADAC Kart Slalom Meisterschaft auszutragen. Gestartet wurde in fünf Rennklassen, welche sich durch den Jahrgang der Teilnehmer unterscheiden.

Leider wurde der zweite Lauf von Klasse 3 durch den fast schon obligatorischen Regenschauer sprichwörtlich weg gespült, weshalb die Lokalmatadoren der Klasse 3 leider nur mittlere Plätze erreichten.

In Klasse 2 erreichte Noah Hüttemeister den ersten Platz, Paul Kievel den dritten, Finnian Dohle den fünften und Luca Geath den achtzehnten Platz.

In Klasse 3 reichte es diesmal nur für die Plätze 15 (Sebastian Rust), 18 (Phil Menke), 21 (Leandro Martini), 22 (Taylor Bender)und 26 (Jakob Gödde). Vor dem Regen lag Sebastian Rust mit absoluter Tagesbestzeit noch auf Rang 1. In Klasse 4 fuhr Damian Bender auf Rang 13, Kai Laudien auf Platz 20. Das Rennen der Klasse 5 beendete Jan Gross auf Platz 4, Tim Löhr auf Platz 8 und Antonia Hobert mit Rang 14.

Alles in allem war es eine runde Veranstaltung mit Kaffee und Kuchen, Pommes und Würstchen und der beliebten Tombola. Alle Fahrerinnen und Fahrer hoffen auf die Qualifizierung zur deutschen Meisterschaft Ende Oktober.

Der Dank der Jugendgruppe gilt allen Sponsoren, besonders Fa. Mercedes Witteler, die wieder kostenlos den Platz und die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte.

