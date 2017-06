Menschen mit psychischen Beeinträchtigungenn: erfolgreich im Beruf (?)

Brilon-Totallokal: Auch immer mehr junge Menschen in Schule und Beruf haben psychische Probleme…

brilon-totallokal: Psychische Beeinträchtigungen können im Berufsleben ein Hindernis sein oder gar ein Risiko, den Arbeitsplatz zu verlieren – oft ein unausgesprochenes. Viele Betroffene trauen sich nicht offen zu sagen, dass sie zum Beispiel Depressionen haben oder wegen eines Burnouts schon einmal längere Zeit ausfielen. Auch immer mehr junge Menschen in Schule und Beruf haben psychische Probleme, die ihnen den Schulabschluss oder die Ausbildung erschweren.

Das Josefsheim Bigge hat zusammen mit elf Partnern aus sieben europäischen Ländern das Bildungskonzept „INDIVERSO“ erarbeitet, das Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen bessere Chancen in Ausbildung und Beruf ermöglichen soll. Dieses Konzept wird bei einer Fachtagung der Öffentlichkeit vorgestellt: am Dienstag, dem 27. Juni, von 10 bis 17 Uhr, im Josef-Prior-Saal des Josefsheims (Heinrich-Sommer-Straße 13 in Olsberg-Bigge). Dazu sind alle Interessierten eingeladen.

Zielgruppen sind Betroffene und ihre Angehörigen, Vertreter aus Unternehmen und Arbeitsagenturen sowie Fachkräfte, die Betroffene unterstützen, zum Beispiel Lehrer, Job Coaches oder Sozialarbeiter. Neben der Vorstellung des Bildungskonzeptes gibt es Fachvorträge. Betroffene mit unterschiedlichen Erfahrungen in der Ausbildung und im Arbeitsleben, Vertreter der Projektpartner und weitere Experten nehmen außerdem in Diskussionen Stellung zum Thema. In Workshops werden die entwickelten Instrumente vorgestellt und Anregungen zur Umsetzung in den eigenen Institutionen vermittelt.

Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos. Das Josefsheim bittet Interessierte um eine schriftliche Anmeldung bis zum 22. Juni. Das ausführliche Tagungsprogramm und der Anmeldebogen stehen im Internet auf www.josefsheim-bigge.de bereit.

Quelle: Mario Polzer, Josefsheim-Bigge

