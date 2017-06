Musikschule Hochsauerlandkreis lädt ein zu den „Tagen des Offenen Unterrichts“

Brilon-Totallokal: Angebot für den gesamten Hochsauerlandkreis

brilon-totallokal: Unter dem Motto „Kennenlernen – Ausprobieren“ lädt die Musikschule Hochsauerlandkreis zu „Tagen des Offenen Unterrichts“ ein.

Ab Donnerstag, 08.06. bis einschließlich Mittwoch 14.06. bietet die Musikschule HSK allen Interessierten ob jung ob alt die Möglichkeit, sich individuell über den Unterricht und die unterschiedlichen Instrumente zu informieren. Dabei steht als Herzstück der Ausbildung an der Musikschule der musikpädagogische Unterricht am Instrument zum Kennenlernen im Mittelpunkt. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, einmal selbst in die Rolle des Schülers zu schlüpfen und das Instrument auszuprobieren. Außerdem beraten die Lehrkräfte der Musikschule die Interessierten auf Wunsch.

Die genauen Zeiten des Offenen Unterrichts an den jeweiligen Unterrichtsorten im gesamten Hochsauerlandkreis sind auf der Homepage der Musikschule HSK veröffentlicht www.musikschule-hochsauerlandkreis.de

Für weitere Informationen stehen auch die Mitarbeiterinnen in den Geschäftsstellen telefonisch zur Verfügung: Für den gesamten HSK unter 0291/94-4900.

Quelle: Katja Brandenburg, Pressearbeit der Musikschule Hochsauerlandkreis:

