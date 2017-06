Sparkasse Hochsauerland unterstützt Berufswahl

Brilon-Totallokal: Fast 50 Schüler und Schülerinnen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums und des Gymnasiums Petrinum machen sich fit für die Berufswelt.

brilon-totallokal: Doch man muss schon zwei Mal hinschauen, um das zu verstehen, was die Schülerinnen hierfür machen sollen: Beispielsweise in einer Gruppe eine Brücke aus Papier bauen, welche zwischen zwei Tischen schwebt und eine Playmobilfigur tragen soll. Anschließend wird den anderen Teilnehmern erklärt, warum ausgerechnet der eigene Brückenbau zahlreiche Vorteile hat. Macht Spaß, macht aber auf den ersten Blick wenig Sinn.

Lutz Thimm sieht das ganz anders. Er ist derjenige, der mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Aufgaben wie diese stellt – und dabei ein genaues Auge auf jeden einzelnen Schüler hat. Herr Thimm ist vom gleichnamigen Institut für Bildungs- und Karriereberatung und berät mit seinem Team schon seit mehreren Jahren die Schüler der hiesigen Gymnasien. Gesponsert wird die etwas andere Berufsberatung von der Sparkasse Hochsauerland. So wird dieser umfangreiche Test für alle erschwinglich.

Mit unterschiedlichen Aufgaben möchte der Berufsberater die individuellen Fähigkeiten der Schüler herausfinden, um hinterher in einem Feedbackgespräch Tipps für die Berufs- und Studienwahl zu geben. Wichtig ist ihm dabei eins: die soft skills. Das sind jene Eigenschaften wie Team- und Kommunionsfähigkeit und soziale Kompetenzen.

Die Testergebnisse wurden nun in den Räumlichkeiten der Sparkasse Hochsauerland in Winterberg und Brilon in individuellen Gesprächen erläutert. Dabei gab es für einige Schüler große Überraschungen, andere wurden in ihrer Meinung bestätigt. So ist diese Maßnahme ein wichtiger Baustein in der Berufswahl und wird die SchülerInnen in ihrer Entscheidung unterstützen.

Bild: Das Ergebnis der „Bauarbeiten“: Welche Brücke hält am besten?

