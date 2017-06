2. Mountainbike Festival am Trailground® Brilon am 10. und 11. Juni 2017

Brilon-Totallokal: Eine Attraktion für alle Fahrradfans und für die ganze Familie

brilon-totallokal: Brilon. Auch in diesem Jahr heißt es wieder: Auf zum großen Mountainbike Festival am Trail-Ground in Brilon. Eine Veranstaltung für alle Fahrradfans, Einsteiger, Profis und für die ganze Familie.

Veranstaltungsort: Kreuzung B251/L870 Ortsausgang Brilon, Richtung Brilon Wald/Willingen/Hoppecke – Am Hängeberg 1, 59929 Brilon

Um 10 Uhr am Samstag eröffnet der Bürgermeister der Stadt Brilon, Dr. Christof Bartsch, das große Bike Spektakel. Ein Event, das in seiner Größenordnung viel Engagement, Organisation und Zusammenarbeit erfordert. Der Veranstalter Dominik Neumann, liquid-life.de, brilon-totallokal und seine starken Partner, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und Paul Witteler Automobile, haben in ihrer Zusammenarbeit mit vielen anderen Branchenvertretern ein Gemeinschaftsprojekt auf die Beine gestellt, das belebt und begeistert.

Kyrill ist der eigentliche Auslöser, der die Initiatoren auf die Idee brachte, diese Aktion ins Leben zu rufen. Der großen Unterstützung der Stadt Brilon, der BWT und dem Bürgermeister der Stadt ist es zu verdanken, ein Event dieser Größe veranstalten zu dürfen. „Nach dem gelungenen Festival 2016 war es gewollt das Projekt zu wiederholen und auch weiter zu entwickeln. Die Grundidee der Stadtinitiative „Mit Rad zur Tat“, die vom 1. Juni bis zum 31. Oktober durchgeführt wird, ist einer der Bausteine dieser Entwicklung. Das gesamt Konzept soll unserer Stadt dienen, um sie hervorzuheben und für den Tourismus attraktiv zu machen“, betont Dr. Christof Bartsch.

Mit vielen neuen Attraktionen möchte Dominik Neumann die aktuelle Trendsportart Mountainbiking auf den Kurs bringen. Auf der großen Expo Area stehen den Besuchern Bikes der internationalen Top Hersteller zur Verfügung, um getestet zu werden. Im Angebot sind gleichfalls unter anderem Schuhe, Rucksäcke und Protektoren. Die Witteler Autohäuser laden ebenfalls ein zu Testfahrten mit Geländewagen und den aktuellen Modellen der führenden Marken. Aus diesem Grund wird die Straße Richtung Hoppecke am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr gesperrt. Neu dabei sind Sport Point und Hermann Becker, das Krankenhaus Maria-Hilf stellt einen eigenen Stand, an dem auch Sprechstunden angeboten werden, auf und die Firma b-cube baut einen Jacuzzi Outdoor Whirlpool auf.

Das bunte Rahmenprogramm ist reich an Unterhaltung und lädt zum aktiven Mitmachen für alle Altersgruppen ein. So gibt es zahlreiche Wettbewerbe und Aktionen rund um das Festival, wie z. B. eine Schlauchwechsel-Challenge mit tollen Preisen oder einen Schrauber-Workshop. Zubehör und Bekleidung von Markenherstellern, Bike-Outlet und ein Schnäppchenmarkt runden alle Wünsche ab. Die Bike Schule liquid-life bietet geführte Touren sowie Fahrtechnikkurse, E-Bike Kurse und Kinderkurse an. Für Kinder ab acht Jahren bietet der Veranstalter Touren zum Kurpark mit informativen Ergänzungen. Eine Hüpfburg und Hindernisparcours ergänzen das Kinderprogramm.

Ausreichend viele Parkplätze stehen allen Besuchern während dieser Zeit kostenlos zur Verfügung. Der Campingplatz Brilon und das Haus Gruß liegen in unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsgelände. Die Gäste des Festivals haben hier die Möglichkeit der Übernachtung & Verpflegung, die speziell auf das Event ausgerichtet wurde. Buchungen im Hotel am Kurpark, das in traumhafter Kulisse des Kurparks gelegen ist, sind ebenfalls möglich. Das in der Stadtmitte leicht zu erreichende Hotel Rech lädt alle Reisenden herzlich ein. Auf dem Gelände des Festivals werden Street Food Köstlichkeiten und Burger angeboten. Die Warsteiner Brauerei versorgt dazu alle Durstigen mit günstigen Getränken. Für gute Stimmung sorgen am Abend ein Dj, Open-Air-Feeling ist angesagt . So kann jeder den Abend stimmungsvoll ausklingen lassen.

Kurz gesagt, ein perfektes Wochenende im Sauerland und ein Spektakel, das seinesgleichen sucht.

BU: Die Initiatoren freuen sich auf ein gelungenes Festival

Quelle: Fr. Maschka

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon