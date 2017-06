Auf dem Weg zum richtigen Beruf

Brilon-Totallokal: Info-Abend für Sekundarschüler in Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg. Ganz im Zeichen von Berufswahl und -beratung stand die Jobbörse der Sekundarschule Olsberg-Bestwig in der Aula des Olsberger Schulzentrums. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler nutzten die Gelegenheit, sich über die ersten Schritte ins Berufsleben zu informieren. Nach der Begrüßung durch Schulleiter Michael Aufmkolk standen für alle Interessierten Gespräche „aus erster Hand“ bei den 36 Ausstellern an – Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten waren dabei ebenso Thema wie die Aufgabengebiete in den verschiedensten Branchen und Berufen.

Dabei wurde den Jugendlichen verdeutlicht, dass Berufswegeplanung auch Lebensplanung ist. Deshalb kommt es angesichts einer immer komplexer werdenden Arbeits- und Ausbildungswelt mehr denn je auf die richtige Berufswahl an.

Neben der Agentur für Arbeit waren unter anderem weiterführende Schulen, Ausbildungseinrichtungen und viele regionale Betriebe vor Ort, um den Schülerinnen und Schülern der achten und neunten Klassen alle Fragen umfangreich zu beantworten. Dabei konnten sich die Jugendlichen mit ihren Eltern auch in Einzelgesprächen beraten lassen. Neben den Schülern der Sekundarschule in Olsberg waren auch die Schüler des Teilstandorts Bestwig eingeladen, sich über Berufe zu informieren und Kontakte zu knüpfen.

Bild: Groß war das Interesse der Jugendlichen an Informationen über die ersten Schritte ins Berufsleben.

Quelle: Hochsauerlandwasser / Foto: Stadt Olsberg

