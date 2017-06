Familienwanderung des Skiclub Olsberg mit Waldrallye

Brilon-Totallokal: Bei bestem Wetter machten sich 43 kleine und große, motivierte Wanderer des Skiclub Olsberg auf den Weg Richtung Langer Berg

brilon-totallokal: Startpunkt war der Parkplatz am Bigger Hochsauerland Stadion. Von dort ging es entlang der Waldroute mit einem Höhenunterschied von 300 m über den barrierefreien Wanderweg „Große Freiheit Siebenstein“ zum Tor der Waldroute.

In zwei Gruppen aufgeteilt, mussten Aufgaben mit viel Geschicklichkeit, Koordination, Ausdauer und Höchsteislungen wie eine Bergsprintstaffel gemeistert werden.

Endpunkt der Wanderung war das Tretbecken unterhalb des Schinkenwirts. Anschließend wurden die Sportler an der vereinseigenen Skihütte mit „Stulles“ selbstgebackener Pizza aus dem Steinofen und „Heikes“ über dem Feuer gebackenen Waffeln verwöhnt. Ein dickes DANKE gilt der Wanderwartin Tina und ihren Helfern. Abschluss diesen tollen Tages war eine Bilderpräsentation der Oster Skifreizeit in Kaprun, wo noch einmal viel gelacht und in Gedanken geschwelgt wurde.

