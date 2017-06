Gemeinschaftskonzert des Akkordeon- und Gitarrenorchesters der Musikschule Hochsauerlandkreis im Atrium der Sparkasse Hochsauerland

Brilon-Totallokal: Europa und der Rest der Welt werden ihre Verpflichtungen erfüllen / Schutz der Industrie nun umso wichtiger

brilon-totallokal: Am 11. Juni 2017 treffen sich um 17.00 Uhr Akkordeonisten und Gitarristen der Musikschule Hochsauerlandkreis zum gemeinschaftlichen Sommerkonzert im Atrium der Sparkasse Hochsauerland und freuen sich auf zahlreiche Besucher an diesem Nachmittag.

Im Rahmen dieses Gemeinschaftskonzertes bringen die Akkordeonisten neben dem „Cite´ Tango“ von Astor Piazzolla und dem ersten Satz der „Tiny Celtic Symphonie“ von Ronny Fugmann die „Drei Temperamente“ von Curt Mahr zu Gehör. Curt Mahr hat dieses Werk für Männerchor und und Akkordeonorchester komponiert. In Brilon wird die reine Orchesterfassung zu hören sein. Die bekannte Melodie „The Lion sleeps tonight“ – für Akkordeonorchester eingerichtet durch Marc-Oliver Brehn – rundet die Beiträge der Akkordeonisten ab.

Das Gitarren-Orchester der Musikschule Hochsauerlandkreis arbeitet seit 2006 unter der Leitung von Heinrich Bohnenkämper und Norbert Buschmann. Neben dem Hauptorchester mit Jugendlichen existiert auch ein Kinderorchester.

Beide Orchester proben regelmäßig im Musikbildungszentrum in Bad Fredeburg. Zusammen mit dem Akkordeonorchester wurden in den vergangenen Jahren Konzertreisen nach Sylt und den Landkreisen Olesno in Polen sowie West Lothian in Schottland durchgeführt.

Aus dem aktuellen Programm, das das Gitarren-Orchester in diesem Sommer wieder in Schottland spielen wird, kommen beim Konzert Arrangements aus Film- und Popmusik zu Gehör, wie etwa aus Fluch der Karibik oder Songs vom schwedischen DJ Avicii, sowie verschiedene Sommerhits und britische Folklore.

Der Eintritt ist frei.

Quelle: Anne Nübold, Sparkasse Hochsauerland

