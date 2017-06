SLC 2017 der Stadtbibliothek Brilon

Brilon-Totallokal: Der Briloner Sommerleseclub der Stadtbibliothek Brilon schrieb bisher konstant hohe Teilnehmerzahlen

brilon-totallokal: Ute Hachmann lächelt zufrieden. Der Briloner Sommerleseclub der Stadtbibliothek Brilon schrieb bisher konstant hohe Teilnehmerzahlen. Zum 16. Mal jährt sich das Projekt SLC 2017 bei dem es in den Sommerferien Angebote rund ums Lesen geht. „Neuanschaffungen moderner Literatur sind ein Muss“, weiß Ute Hachmann, Leiterin der Stadtbibliothek. Hörbücher, ebooks in der Onleihe und demnächst auch Video Trainingskurse gehören ebenso zum Repertoire, wie das klassische Buch im Papierformat.

Unterstützt vom Land NRW, der Sommerleseclub findet im Rahmen eines Pilotprojektes des Kultursekretariats NRW Gütersloh und des Landes Nordrhein-Westfalen statt, und namhaften regionalen Unternehmen wie der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, der RLG Westfalenbus, DB und der Firma Egger, die für die Verpflegung sorgt, kann auch in diesem Sommer wieder „unlimited“ geschmökert werden. So kann man sich ab dem 4. Juli für alle Veranstaltungen anmelden und so das Sonderticket der RLG Westfalenbus bekommen, mit dem man während der Sommerferien dreimal kostenlos nach Brilon zur Bibliothek fahren kann.

Themenschwerpunkte 2017

Dieses Jahr fokussiert sich die „Bücherei“ vor allem auf Leseteams, die aus Familien oder Freunden bestehen können und maximal aus fünf Personen bestehen. Der SLC ist jetzt offen für Alle, die gern lesen. Auch Kleinkinder mit ihren Eltern und Leseschwache sind herzlich eingeladen. Das gemeinsame Leselogbuch hält die Fortschritte der Aktivitäten fest. Als erfolgreich abgeschlossen gilt ein Team, das mindestens drei Stempel fürs Lesen, Basteln, Hören von Büchern bekommen hat, welche am Ende prämiert werden.

Weitere interessante Angebote sind das „Bilderbuchkino“ für Drei- bis Sechsjährige bei dem Eindrücke aus Büchern spielerisch bearbeitet und besprochen werden. Geplant ist außerdem eine digitale Bibliotheken-Rally per Ipad oder Tablet: „Mit Hermine durch die Bibliothek“, sowie Wolkenzeichnen, eine Buchwerkstatt oder gar die Produktion eines eigenen Trickfilms mit dem Thema „Briloner Rathaus“ realisiert mit Legofiguren. Fotos gehören selbstverständlich mit in das Konzept. Mit der sogenannten „Green-Screen“ Technik können beliebige Phantasiekulissen, wie z.B. das „magische Baumhaus“ ausgewählt werden.

Zum Abschluss findet am 1. September die Leseoskar- und Urkundenverleihung statt. Hier wird Kreativität und Ideenreichtum belohnt.

„Lesen war für mich eine Herausforderung“, sagt Martin Ansorge, kaufmännischer Geschäftsführer der Firma Egger. Damit es spannend bleibt, engagieren sich die Unterstützer mit Herzblut für die kleinen und großen Leseratten. Im Herbst sollen ebenfalls zwei Clubräume eingerichtet sein, bei dem einer komplett bücherlos aber dafür mit einem großen Bildschirm bestückt wird.

„Lassen Sie sich beim Sommerleseclub 2017 inspirieren und überraschen“. Der Veranstaltungskalender ist unter www.stadtbibliothek-brilon.de abrufbar. Weitere Infos gibt’s per email an info@stadtbibliothek-brilon.de

(Foto von links oben nach rechts unten: Annette Zurmühlen (RLG), Tina Niemann (Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten), Anna Köster-Kurwald Egger), Ute Hachmann (Leiterin Stadtbibliothek), Martin Ansorge (Egger) )

