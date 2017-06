110 Jahre Tennis in Brilon

Brilon-Totallokal: Der zweitälteste Sportverein der Stadt, der Tennisclub, feiert seinen 110. Geburtstag…

brilon-totallokal: Am 8. Juli feiert der zweitälteste Sportverein der Stadt, der Tennisclub, seinen 110. Geburtstag. Hierzu gibt es ab 14 Uhr ein buntes Rahmenprogramm für Kinder und Erwachsene, um 17 Uhr startet der offizielle Teil. Hierzu laden wir alle Mitglieder, Sponsoren, Freunde und Interessierte herzlich ein. Um eine Anmeldung auf unserer Homepage www.tc-brilon-1907.de oder in der Liste am Clubhaus wird für eine bessere Planung gebeten.

Der Tennisclub mit knapp 300 Mitgliedern hat sich in den letzten Jahren zu einer festen Größe im Tenniskreis gemausert. Viele Kreis- und auch Bezirkstitel gingen an die Spielerinnen und Spielern des TC. Auch in der Jugendarbeit hat sich einiges verändert. Gingen die Mitgliederzahlen im Jugendbereich vor 10 Jahren noch zurück, konnte dieser Trend vor allem in den letzten drei Jahren gestoppt und sogar umgekehrt werden.

Und auch in der Breite der Mannschaften ist der TC gut aufgestellt. 8 Mannschaften spielen mindestens auf Bezirksebene, darunter zwei in der Südwestfalen- und zwei in der Verbandsliga.

Alle Informationen und Impressionen rund um den Tennisclub unter www.tc-brilon-1907.de und auf Facebook / TC Brilon.

Quelle: Stefan Elias

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon