Betrunkener Verkehrsteilnehmer wird zwei Mal angehalten

Olsberg: In der Nacht zu Sonntag, den 04.06.2017, fiel ein stark alkoholisierter 55jähriger Mann in einer Olsberger Spielhalle auf. Die Betreiberin forderte den betrunkenen Aserbaidschaner auf, das Gebäude zu verlassen. Weil er sich dieser Aufforderung widersetzte, wurde die Polizei informiert. Die Beamten konnten den Mann zwar aus dem Gebäude bewegen, vor der Tür wurde er jedoch so aggressiv, dass er die Polizisten tätlich angriff und aufs Übelste beleidigte. Der 55Jährige musste fixiert werden und wurde in Gewahrsam genommen. Bei der Widerstandshandlung verletzte sich ein Polizeibeamter leicht.