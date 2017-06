Krankenhaus Maria-Hilf Brilon: Schüler leiten eine Station

Brilon-Totallokal: Hautnah erfahren – Projekt zur Erprobung des beruflichen Alltags

brilon-totallokal: Auch in diesem Jahr haben 21 Schülerinnen und Schüler des Oberkurses der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Brilon über zehn Tage die pflegerische Versorgung der Station für Viszeralchirurgie im Rahmen des Früh- und Spätdienstes am Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon erfolgreich übernommen. In dieser spannenden Zeit standen ihnen im Hintergrund acht examinierte Pflegekräfte (darunter auch spezielle Praxisanleiter) zur Seite und sicherten mit Ratschlägen die professionelle Patientenversorgung. Am Ende jedes Dienstes ermöglichten zudem Reflexionsrunden mit allen Projektteilnehmern unter der Moderation von Pflegedirektor Thomas Pape und der stellvertretenden Schulleiterin Petra Vorderwisch einen Rückblick auf die Arbeitsweise des Tages, um neue Lernziele für den folgenden Tag festzulegen.

„Wir möchten unseren Schülern die Möglichkeit bieten, den Berufsalltag hautnah zu erfahren und Gelerntes kurz vor dem Examen eigenständig in die Praxis umsetzen zu können“, erklärt Petra Vorderwisch, stellvertretende Schulleiterin der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Brilon. Und das mit Erfolg: Während der Abschlussveranstaltung haben alle Teilnehmer die Aktion als „perfekte Examensvorbereitung“ bewertet und fühlten sich gut vorbereitet auf den sogenannten „Praxisschock“ im Oktober, wenn sie in das Berufsleben einsteigen. Auch die Rückmeldungen der Patienten waren positiv: Durch das außerordentliche Engagement der Auszubildenden und die Unterstützung der Pflegekräfte aus dem Hintergrund hätten sich diese besonders gut aufgehoben sowie umsorgt gefühlt und die Aktion mit großem Interesse verfolgt. Daher soll das Projekt in Zukunft auch weiterhin fester Bestandteil der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung in der Briloner Krankenpflegeschule sein.

Quelle: Ann-Kathrin Eimer / Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbh

