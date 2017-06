Integration von Flüchtlingen in Brilon

Brilon-Totallokal: Malteser suchen ehrenamtliche Integrationslotsen

brilon-totallokal: Brilon. Mit einer neuen Initiative wollen die Malteser die Integration von Flüchtlingen aus den Kriegs- und Krisengebieten verbessern. Wo Fragen rund um den Alltag, das Lernen der deutschen Sprache, die Ausbildung, Schule und Beruf, aber auch der Wunsch nach Engagement in Sportvereinen, in der Musik- oder Theaterszene bestehen, sollen die Integrationslotsen Ratgeber sein.

„Wir freuen uns auf die neue Aufgabe und stehen am Standort Brilon in den Startlöchern, um Ehrenamtliche gezielt für diese Arbeit zu begeistern und vorzubereiten“, sagt Sarah Reuter, Koordinatorin des Integrationsdienstes Brilon. Viele der Ehrenamtlichen Helfer, die anfangs voller Einsatz und mit gutem Willen einfach dort angepackt haben, wo Hilfe benötigt wurde, benötigen jetzt systematische und professionelle Begeitug, um ihre Hilfsbereitschaft mit dem wichtgem Know-how zu verknüpfen. Die Malteser hoffen auch Menschen als Integrationslotsen zu gewinnen, die erst seit wenigen Jahren hier leben und selbst eine Zuwanderungsgeschichte haben. Unterstützt werden die Integrationslotsen von einer hauptamtlichen Koordinatorin.

„Meine Aufgabe wird es sein, die Integrationslotsen in ihren Patenschaften zu unterstüten, Gruppenangebote gemeinsam aufzubauen oder Aktionstage zu planen. Die Erfahrungen aus anderen Städten zeigen, dass die ehrenamtlichen Angebote sehr unterschiedich ausfallen können – von Sprachkursen, über Frauenfrühstückstreffen, bis hin zu Bucket-Drums Workshops oder Ausflugtage in den Zoo, die bewusst so gestaltet sind, dass Flüchtingsfamilien und Einheimische die Zeit gemeinsam gestalten und sich kennen lernen. Wünschenswert ist es, jederzeit eine Anlaufstelle im Rahmen des ehrenamtlichen Engagegments zu bieten und bei Fragestellungen rund um die Integrationsarbeit helfen zu können“, erklärt Sarah Reuter, die sich auch über die Unterstüzung ihrer Arbeit durch den Probst Dr. Reinhard Richter freut. Ihre Aufgabe ist auch der Aufbau eines langfristigen und tragfähigen Netzwerkes für unsere neuen Einwohner und ihre Lotsen. Dabei steht Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund ihrer Tätigkeit.

Deutschlandweit wollen die Malteser an 150 Standorten Integrationsdienste bis Ende kommenden Jahres ins Leben rufen. Der ehrenamtliche Dienst „Integrationslotse“ wird finanziell durch die Bundesregierung unterstützt. Er knüpft auf der kommunalen Ebene bei den Eingliederungsprozessen in Gemeinschaftsunterkunft bzw. Wohnung, soziales Umfeld, Schule und Arbeit an. Mit einer Eins-zu-eins-Begleitung soll Integration individuell gefördert werden. Ziel ist es, die Menschen, die die Begleitung in Anspruch nehmen, beim Prozess der Integration zu unterstützen und ihnen Wege zur gleichberechtigten und angemessenen Teilhabe in allen Lebensbereichen aufzuzeigen.

Dazu bieten die Malteser Qualifizierungsangebote für Ehrenamtliche, Gruppenabende zum Austausch zwischen Ehrenamtlichen, die gemeinsame Entwicklung von Unterstützungsangeboten in der Flüchtlingshilfe und die Initiierung und Koordination von Unterstützungsangeboten.

Wer sich für den Dienst der Integrationslotsen interessiert und mehr über die Arbeit der Malteser erfahren möchte, ist herzlich zu einem der beiden Infoabende in das Pfarrzentrum (Kirchenstraße 3) eingeladen. Der erste Infoabend findet am Freitag, den 16.06 statt, der zweite Infoabend ist am Donnerstag, den 29.06. um jeweils 18.00 Uhr.

Interessierte wenden sich gerne an Sarah Reuter. Kontakt: Tel. : 0160-99614232

E-Mail: Sarah.Reuter@malteser.org

Das Büro ist im Pfarrzentrum, Kirchenstr. 3. Feste Öffnungszeiten sind immer montags und donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr und nach Vereinbarung auch gerne zu anderen Zeiten.

BU:Sarah Reuter koordiniert den Integrationsdienst der Malteser in Brilon. Hinter dem neuen Dienst Malteser steht auch der Probst Dr. Reinhard Richter.

