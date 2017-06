Atempause im Juni

Brilon-Totallokal: Das Herz vergisst nicht

brilon-totallokal: Brilon. Die nächste Atempause für pflegende Angehörige findet am Dienstag,13.06.2017, von 19 bis 20.30 Uhr im Raum „Stadtblick“ des Seniorenzentrum St. Engelbert am Hohlweg 8 in Brilon statt. An diesem Abend spricht Annegret Reinhard, Leiterin Tagespflegehaus St. Petrus und Andreas, unter der Überschrift „Das Herz vergisst nicht“ über Biografiearbeit in der Pflege und Betreuung von demenziell erkrankten Menschen.

Die Atempause ist ein kostenloses und offenes Gruppenangebot für pflegende Angehörige, das einmal monatlich stattfindet und Raum für Austausch und Fachinformationen geben möchte. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen. Die neuen Flyer mit dem Halbjahresprogramm bis Dezember sind in der „HilfeStelle“ im Seniorenzentrum St. Engelbert, der Caritas-Geschäftsstelle, der Sozialstation, dem Tagespflegehaus oder im Internet unter www.caritas-brilon.de erhältlich. Information auch unter (02961) 9657414.

Quelle: Caritas Brilon / Sandra Wamers

