Heval-Grill mit Spendenaktion für den DRK Brilon

Brilon-Totallokal: Durch diese großzügige Spende kann die ab dem 1.August 2017 geöffnete DRK-KiTa in der Freiladestraße unterstützt werden

brilon-totallokal: Der Heval-Grill in Brilon entschied sich dazu die gesamten Erträge vom Mittwoch den 21.06.2017 an den DRK-Kreisverband Brilon e.V. zu spenden. An diesem Tag kann jede Person, die ihre Mahlzeit beim Heval-Grill neben dem Rathaus erwirbt, etwas Gutes tun und den Spendenbetrag erhöhen – jede Teilnahme hilft. Dies tut Murat Celik laut eigener Aussage „aus Überzeugung, dass mit dem Geld anderen Menschen geholfen wird“ und fügte noch hinzu „in der heutigen Zeit wird leider viel zu wenig Gutes getan, ich weiß die Arbeit des DRK hier in Brilon sehr zu schätzen und möchte meinen Teil dazu beitragen.“. Durch diese großzügige Spende kann die ab dem 1.August 2017 geöffnete DRK-KiTa in der Freiladestraße unterstützt werden um beispielsweise weitere Spielzeuge für den großen kindergerechten Außenbereich zu beschaffen oder die Inneneinrichtung mit liebevoll ausgesuchtem Material zu vervollständigen. Die Aktion seitens des Heval-Grills zeigt wie einfach Firmen gemeinnützige Organisationen oder soziale Einrichtungen unterstützen können und geht mit einer vorbildlichen Einstellung voraus. Die neue Einrichtungsleitung Anne Marie Scharfenbaum ist begeistert von so viel Engagement: “Als Herr Celik auf das DRK zu kam waren wir begeistert und dankbar zu gleich, da er ohnehin mit seiner Fördermitgliedschaft sowie dem von Ihm aufgestellten Spendenteller einen regelmäßigen Beitrag leistet und dazu beiträgt die Arbeit des Deutschen Roten Kreuz – Menschen zu helfen – zu verwirklichen.“

BU.: v.l. Rene Teich (Geschäftsführer DRK KiTa gGmbH), Anne Marie Scharfenbaum (Einrichtungsleitung DRK KiTa), Murat Celik (Heval-Grill) und Thorsten Rediger (Prokurist). (Foto: DRK Brilon) (Foto: DRK Brilon)

Quelle: DRK Brilon Sozialdienste gGmbH

