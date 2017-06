Mehr als 3,6 Millionen Euro aus den Fördertöpfen des Wirtschaftsministeriums für den Hochsauerlandkreis

Brilon-Totallokal: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat seit dem 1. Juli 2016 allein in Nordrhein-Westfalen über 19.000 Projektvorhaben unterstützt.

brilon-totallokal: Dabei fließen rund 3.618.000 Millionen Euro in 600 Fördervorhaben in den Hochsauerlandkreis. Die Bandbreite reicht vom Bereich der erneuerbaren Energien über die Entwicklung digitaler Technologien bis hin zur Luftfahrt. „Ich bin der Überzeugung, dass es dieser Mix an Aktivitäten ist, der die Wirtschaft in Deutschland kontinuierlich stärkt und Arbeitsplätze schafft. Insgesamt sind über diese Projektförderung seit Juli 2016 mehr als 250 Mio. Euro nach NRW geflossen. Mit mehr als 3,6 Mio. € geht ein guter Teil davon ins Sauerland!“ freut sich der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und heimische Abgeordnete Dirk Wiese (SPD).

Insgesamt sind 2016 durch verschiedene Förderleistungen des Ministeriums, wie u.a. Steinkohleförderung, rund 1,8 Mrd. Euro nach NRW geflossen. „Angesichts der Tatsache, dass das BMWi nur über einen Programmhaushalt von rund 6,5 Mrd. Euro sowie über Mittel aus dem Energie- und Klimafonds in Höhe von ca. 2 Mrd. Euro verfügt, ist dies eine beachtliche Förderleistung“, stellt Wiese erfreut fest.

Quelle: Irmgard Sander, Wahlkreissekretärin

