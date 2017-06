Sauerländer Sportler mit guten Platzierungen beim Pfingstwaldlauf des PSV Brilon

Brilon-Totallokal: Läuferinnen und Läufer schauen in der Regel nach jedem Kilometer absolvierter Strecke auf die am Handgelenk tickende Zwischenzeit

brilon-totallokal: Beim diesjährigen Pfingstlauf wurde bereits vor dem Start immer wieder die Technik befragt. Manch banger Blick richtete sich dabei auf die Wetter-Apps der Smartphones; – und die verhießen nicht viel Gutes. Zwar konnten alle Läufe über die Strecken von 1000m, 4Km, 10Km und 21Km trockenen Fußes gestartet werden. Dann aber gab es von Petrus reichlich aufs Haupt.

Der spätere Sieger der anspruchsvollen Halbmarathondistanz, Andre Wolf vom SCC Scharmede, ließ sich durch die Wetterkapriolen nicht aufhalten. In 1.33.16 Std. absolvierte er die mit 400 Höhenmetern gespickte Strecke und konnte damit in Brilon erstmalig Rang 1 belegen. Platz 2 ging an Janis Friedrichs, der für die Fa. Hoppecke Batterien an den Start ging. Auf Rang 3 folgte Michael Sengen von der Feuerwehr Medebach. Eine gewisse Tragik brachte das Rennen der Damenkonkurrenz mit sich, denn die überlegene Läuferin Sandra Ricke vom TSV Korbach verpasste einen Abzweig in der Nähe des Borbergs. Dadurch wurde der Weg frei für Anke Rohde von der LG Diemelsee, die vor Ulrike Koepe vom Lauftreff Elsen-Wewer und Britta Gierse vom Team Lembcke aus Bad Fredeburg das Ziel erreichte.

Gewinnerin über die 10-KM-Schleife wurde die Gattin des HM-Siegers, Elke Wolf, ebenfalls für den SCC Scharmede startend. Auch sie kommt seit vielen Jahren zum Pfingstklassiker nach Petersborn. Rang 2 errang Nadine Körner vom TuS Elleringhausen vor Beate Wrede vom TSV Korbach. Bei den Männern erlief sich der Favorit Andre Löher vom Team TriFun Hennesee in 39.14 Minuten den obersten Platz auf dem Treppchen. Stark auch die Leistung von Herbert Willke, ebenfalls vom TSV Korbach auf Platz 2. Gemeinsam auf Rang 3 liefen Stefan Theine vom SC Siedlinghausen und Joachim Peters, der das gute Abschneiden der Aktiven des TSV Korbach komplettierte, über die Ziellinie.

Die Sieger über die 4 KM-Distanz waren Christian Schwarzer vom Gymnasium Geseke sowie Marie Albers vom Warburger SV.

Das Rennen über 1000m absolvierten Kinder zwischen 8 und 14 Jahren. Gefreut hat den veranstaltenden PSV Brilon, dass viele Kinder von der SG Rote Erde Beckum mit am Start waren. Sie waren über das Pfingstwochenende in der Jugendherberge einquartiert. Der Vereinsvorsitzende Uli Wolff belohnte alle erfolgreiche Sportler und Sportlerinnen mit entsprechenden Urkunden und Preisen.

