16 Siege und 4 Pokale

Brilon-Totallokal: TSV-Leichtathleten räumen bei Pfingstsportfest in Hüsten ab

brilon-totallokal: In großer Form präsentierte sich der Leichtathletiknachwuchs des TSV Bigge-Olsberg beim Pfingstsportfest im Große-Wiese-Stadion in Hüsten. 16 Siege und jeweils 13 zweite und dritte Plätze konnten die 24 Mädchen und Jungen bejubeln. Traditionell wurden beim Pfingstsportfest des LAC Veltins Hochsauerland für die beste Leistung eines jeweiligen Jahrgangs Pokale verlieren. Auch hier räumten die TSV-Leichtathleten kräftig ab. Finn Kemp gewann in der M10 den Hoch- und Weitsprung.

Mit seiner sehr guten Weite von 3,95m holte Finn den ersten Pokal für den TSV. Wieder einmal besonders stark traten die TSV-Mädchen auf. Mia Hammer verpasste trotz hervorragenden Leistungen im Hochsprung (1. mit 1,28m), Schlagball (1. mit 31,50m)und Weitsprung (2. mit 4,21m)der W11 den begehrten Pokal nur hauchdünn. In der W12 dominierte Mara Klauke mit Bestleistungen und Siegen mit Hochsprung (1,41m) und 75m (10,80 sec) sowie dem dritten Sieg im Weitsprung (4,31m). Sie wurde ebenso wie Pauline Theine, Dreifachsiegerin in der W14 über 100m (13,31 sec) sowie im Hochsprung (1,62m) und Weitsprung (4,90m), mit einem Pokal geehrt. Paulines stärkste Leistung waren ihre 1,62m im Hochsprung. Riesengroß war der Jubel bei Hannah Theine die als souveräne 800m-Siegerin in neuer Bestzeit von 2:40,38 min den Pokal der Klasse W13 erhielt. Weiterhin siegreich waren Victoria Blei (W13 – 75m in 10,87 sec), Amy Frese (W12 – 800m 2:53,06), Sophie Gerke (W10 – Schlagball 23,50m, Jill Kemp (W12 – Ballwurf 31,00m) und Tom Zölzer (M15 Hochsprung 1,48m).

Fotos: vlnr: Pauline Theine, Mara Klauke, Hannah Theine, Finn Kemp

Quelle: TSV Bigge-Olsberg

