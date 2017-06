Manegentraum im Kreishauspark

Brilon-Totallokal: Kulturbüro startet Anmeldephase für Pädagogisches Zirkusprojekt

brilon-totallokal: Der Ferienzirkus ZappZarap gastiert in der Zeit vom 19. bis 22. Juli 2017 erstmalig im Kreishauspark Brilon. Ab dem 12. Juni 2017 liegen die Anmeldekarten im Rathaus, der Stadtbibliothek und der BWT aus. Diese sind vollständig ausgefüllt bis zum 21. Juni 2017 an das Kulturbüro „Brilon Kultour“ zurückzugeben. Auf Grund einer begrenzten Teilnahmezahl ist eine Teilnahme erst nach Bestätigung des Kulturbüros gewährleistet.

Thomas Mester (Leiter Brilon Kultour) freut sich auf ein spannendes Projekt: „ Kinder und Jugendliche werden in den Ferien bei uns zu Stars in der Manege – und das in einem originalen Zirkuszelt“.

In nur ein paar Tagen werden aus Kindern, Jugendlichen und Betreuern Artisten, Jongleure, Seiltänzer und Clowns. Jedoch allem voran entsteht eins: Eine große Gemeinschaft in der jeder seinen Platz findet. Im Zirkuscamp wird jedes Kind, entsprechend seiner individuellen Fähigkeiten und Interessen, in die Vorbereitungen der Zirkusshow eingebunden. Die Jugendlichen lernen hierbei, unterstützt durch das Zirkusteam und Betreuer, an ihre Grenzen zu gehen und diese zu überwinden. Das Zirkusprojekt ist eines der gehaltvollsten Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit, weil Kinder, Eltern und Betreuer einen Lernprozess durchleben.

Bild: Circus Zappzarap 2 (Foto by Cirkus Zappzarap)

Quelle: Thomas Mester – Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon