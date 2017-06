Mit dem Fahrrad zu den Hansetagen nach Kampen

Brilon-Totallokal: Briloner Delegation ist gut gerüstet und stark aufgestellt

brilon-totallokal: Zu den 37. Internationalen Hansetagen im niederländischen Kampen entsendet Bürgermeister Dr. Christof Bartsch in den frühen Morgenstunden des Fronleichnamstags eine fast 20-köpfige Delegation aus Rat, Verwaltung und der BWT. Am Freitag macht sich dann ein 8-köpfiges Fahrradteam vom Briloner Rathaus auf die knapp 300 km lange Strecke – ausgestattet mit frisch eingetroffen Fahrradtrikots inkl. Hansewappen der Briloner Hansetage 2020. Tourorganisator Stefan Ester: „Unser erstes Etappenziel ist Legden (ca. 160 km), am Samstag werden wir nach ca. 130 km in Kampen einfahren, um am Briloner Stand noch etwas Werbung für unsere Hansetage zu machen.“

Am Samstag treffen dann weitere Briloner Hansefreunde in Kampen ein. Knapp 170 Personen starten von Brilon zu einer Tagestour im Zeichen der Hanse. Bürgermeister Dr. C. Bartsch: „Es ist ein tolles Zeichen, wenn fast 170 Brilonerinnen und Briloner bei diesem Hansefest Flagge zeigen für unsere Heimatstadt.“ Die 37. Internationalen Hansetage sind aber nicht nur als Werbung für 2020 sehr interessant, auch touristisch ist Brilon – die PEFC Waldhauptstadt 2017 – stark aufgestellt und verspricht sich viele internationale Besucher am knapp 7m langen Hansestand in Kampen.

BU.: Mit dem Logo der Briloner Hansetage auf der Brust radeln 8 Hansefreunde mit ihrem Fahrrad knapp 300 km bis ins niederländische Kampen; v.l.: Wolfgang Pack, Michael Kahrig, Dr. Christof Bartsch, Volker Müller, Stefan Ester, Christian Ester, Juliane Sprenger-Becker, Heinz Weber und Andrea Wind.

Text und Foto: Stadt Brilon

