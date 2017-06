Verkehrsregelung anlässlich der Bike-Festivals

Brilon-Totallokal: Anlässlich des zweiten Bike-Festivals am Trailground Brilon am 10. und 11. Juni treten wieder verschiedene verkehrsregelnde Maßnahmen in Kraft.

brilon-totallokal: So wird die L 870 zwischen der Einmündung in die B 251 bei Haus Gruß und dem Abzweig L 913 (Bremecketal) von Samstag, den 10. Juni, 10.00 Uhr bis Sonntag, den 11. Juni, 18.00 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Für diesen Zeitraum wird eine Umleitung durch das Bremecketal über die L 913 ausgeschildert. Dr Landgasthof Gruß kann in dem genannten Zeitraum nur von der rückwärtigen Seite erreicht werden (Zufahrt beim ehemaligen Hubertushof in der sog. Sahnekurve).

Für die Besucher des Festivals werden Parkplätze am Campingplatz ausgewiesen. Von dort besteht die Möglichkeit, durch die Unterführung unterhalb der B 251 zum Festivalgelände zu gelangen. An allen übrigen Zuwegungen werden Haltverbote eingerichtet.

Die Stadt Brilon bittet alle Verkehrsteilnehmer, die entsprechende Beschilderung zu beachten.

Bitte weisen Sie im Rahmen Ihrer Berichterstattung auf den vorgenannten Sachverhalt hin.

Quelle: Stadt Brilon

