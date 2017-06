Bikewash am Trailground® Samstag, 10.06.2017- Mountainbike Festival in Brilon

Brilon-Totallokal: Bikewash beim Mountainbike Festival in Brilon nur bei b-cube + Liquid-Life…!!!

brilon-totallokal: Ein besonderer Service wurde am Samstag, beim 2. Mountainbike Festival geboten… Bikewash bei b-cube. Am ersten Tag des Bikefestivals wurde einiges geboten, neben geführten Bike Touren (über 100 Teinehmer schon in den ersten Stunden) gab es auf der Streetfood Essensmeile Burger vom Hochsauerlandrind, Leckere Pasta Variationen, Verschiedene Wraps, Zartes Pulled Pork aus dem Smoker, Süßkartoffeln, Klassische Rostbratwurst, Currywurst, Pommes Frites, Muffins & Kuchen…

Sie haben am Sonntag noch die möglichkeit das Festival zu besuchen… lohnt sich!

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon