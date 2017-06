Austausch und Dankeschön

Geselliges Treffen der Caritas-Ehrenamtlichen in der Hiebammen Hütte

brilon-totallokal: Das ganze Jahr über schenken die Ehrenamtlichen ihren Mitmenschen Aufmerksamkeit, Wissen und Zeit. Dafür hat das Team vom Fachbereich Beratung und Offene Hilfen des Caritasverbandes Brilon jetzt offiziell Dankeschön gesagt. Bei einem gemeinsamen Ausflug verbrachten die Engagierten aus den Projekten „Hausaufgabenbetreuung“, „Kochkurs – gesund und günstig genießen“, „Omnibus – der offene Treff für Menschen ohne Arbeit“ und „GLOBUS – Leben und Lernen in Deutschland“ sowie die Behördenbegleiter gemeinsam schöne Stunden. Nach einem Empfang mit Kaffee und Kuchen in der Geschäftsstelle ging es weiter in die Hiebammen Hütte. Dort wurde in geselliger Runde auch der Blick darauf gerichtet, was bis dato geleistet wurde.

Omnibus

Das Projekt „Omnibus“ bietet Menschen ohne Arbeit einen Treffpunkt sowie Unterstützung bei An- und Bewerbungsschreiben. Der Omnibus besteht seit 2006. Zum 10-jährigen Jubiläum wurden die Gäste und Ehrenamtlichen zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen. In 2015 / 2016 besuchten auch viele Flüchtlinge den Omnibus im Alfred-Delp-Haus. Allein im ersten Quartal 2017 wurde das Angebot von 39 Besuchern genutzt. Es wurden 156 Bewerbungen und 180 Lebensläufe geschrieben sowie 16 psychosoziale Beratungsgespräche geführt und weitere Hilfen vermittelt. Da zunehmend mehr Besucher auch gerne das Frühstücksangebot zum gemeinschaftlichen Beisammensein nutzen, wird das Team hierbei von einem Brückenjobber hilfreich unterstützt.

GLOBUS

Die Angebote des „GLOBUS – Leben und Lernen in Deutschland“ wurden ausgeweitet. Derzeit vermitteln eine hauptamtliche und zwei ehrenamtliche Kursleiter in fünf Kursen pro Woche Sprache, Kultur und Allgemeinbildung. 30 Teilnehmer besuchten zwischen Januar und April den GLOBUS. Herkunftsländer sind Syrien, Afghanistan und der Irak sowie die Philippinen, Sri Lanka, Russland, Albanien, Nigeria und die Türkei.

Hausaufgabenbetreuung

Die Hausaufgabenhilfe mit sprachlicher Förderung ist ein Angebot des Fachdienstes für Migration und Integration des Caritasverbandes Brilon und ist nur durch das ehrenamtliche Engagement vieler Unterstützer durchführbar. Sie richtet sich vor allem an Kinder mit Migrationshintergrund und Flüchtlingskinder von der ersten bis zur 10. Klasse. Das Alfred-Delp-Haus stellt dazu die Räumlichkeiten und auch personelle Unterstützung zur Verfügung. Trotz steigender Anzahl an Schülern, die in Schulen ganztags betreut werden, besteht weiterhin der Bedarf an dieser Form der Unterstützung. Momentan besuchen 23 Kinder mit Flüchtlings- oder Migrationshintergrund aus 8 Ländern die Hausaufgabenbetreuung. Beim Erlernen und Vertiefen der neuen Sprache werden die Kinder von elf ehrenamtlichen Kräften und einer geringfügig Beschäftigten unterstützt.

Kochkurs

Gut und günstig genießen, so ist die beliebte Caritas-Kochkurs-Reihe überschrieben. Jüngst endete die 15. Auflage. Unter Anleitung von Huberte Mähler, Hauswirtschaftsmeisterin im Seniorenzentrum St. Engelbert, werden an vier Abenden hochwertige, wie leckere und zugleich günstige Menüs gemeinsam gekocht.

Info: Freude am Lernen wecken

„Für unser Team suchen wir weiterhin neue ehrenamtlich Engagierte, die Schülern eine gute Lernatmosphäre anbieten wollen, damit die Hausaufgaben gelingen und die Freude am Lernen geweckt wird“, lädt Ingrid Asmus vom Caritasverband Brilon ein. Immer dienstags bis freitags während der Schulzeit findet die Hausaufgabenbetreuung von 14 bis 16 Uhr im Alfred-Delp-Haus statt. Der Umfang des ehrenamtlichen Engagements kann natürlich frei gewählt werden.

Weitere Infos erhalten Interessierte unter Telefon (0 29 61) 971953 oder i.asmus@caritas-brilon.de oder (02961) 3056 katharina.wicik@adh-brilon.de.

