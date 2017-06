Sascha Funke ist neuer Jungschützenkönig in Olsberg

Brilon-Totallokal: Sascha Funke, Jungschützenkönig der St. Michael Schützenbruderschaft in Olsberg.

brilon-totallokal: Olsberg. Mit dem 137. Schuss sicherte sich Sascha Funke die Würde des Jungschützenkönigs der St. Michael Schützenbruderschaft Olsberg. In einem spannenden Wettstreit setzte sich der 22-Jährige Industriekaufmann, der im Herbst sein Studium beginnt, schließlich durch.

Gemeinsam mit seiner Königin Hanna Hegener und seinen Königsbegleitern Felix Funke sowie Lukas Reim regiert er nun für ein Jahr die Olsberger Jungschützen und wird auf dem Schützenfest vom 24. bis zum 26. Juni bei den großen Umzügen zum ersten Mal im Rampenlicht stehen.

In einem spannenden Schießen mit einer Vielzahl von Anwärtern hatte Sascha Funke bereits zu Anfang seine Ambitionen untermauert und die Krone abgeschossen. Den Reichsapfel sicherte sich Markus Dinkel und das Zepter ging an Julius Hilbich. Vizekönig wurde Benedikt Pape. Dank des letztlich doch noch guten Wetters wurde das neue Königspaar im gut besuchten Hasley auf der anschließenden Party bis tief in die Nacht gefeiert. Zu der tollen Stimmung trugen neben der einzigartigen Atmosphäre des Vogelschießens unter Flutlicht wieder das Jugendblasorchester des Musikvereins Eintracht und DJ Volker Körner bei.

Quelle: Text- Thorsten Schauerte / Bild: Andreas Weller

