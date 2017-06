Schwerer Motorradunfall bei Brilon-Wald

brilon-totallokal: Am Sonntagnachmittag kam es um 13:55 Uhr auf der Bundesstraße 251, zwischen Brilon-Wald und Willingen, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Lippstadt die B 251 in Fahrtrichtung Willingen und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 40-jährigen Motorradfahrer aus Korbach. Dabei wurden der Motorradfahrer schwer, der Pkw-Fahrer, seine 58-jährige Beifahrerin und ein fünfjähriges Kind auf dem Rücksitz leicht verletzt.

Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, die Pkw-Insassen kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Motorrad fing bei dem Zusammenstoß sofort Feuer und musste von Polizei und Feuerwehr gelöscht werden. Ein Ersthelfer zog sich eine leichte Brandverletzung zu. Die Staatsanwaltschaft gab ein Rekonstruktionsgutachten in Auftrag. Die B 251 ist seit dem Unfall in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Maßnahmen der Polizei am Unfallort dauern an. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Quelle: Polizei HSK