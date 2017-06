Briloner JazzNacht mit internationalen Stars

Brilon-Totallokal: Nils Landgren und Joscho Stephan gastieren in Brilon · Ticketverkauf gestartet

brilon-totallokal: Neben vielen internationalen Jazzfestivals gehört die Briloner JazzNacht zu den Geheimtipps in der Jazzszene. Am Samstag, 21. Oktober 2017 präsentiert das Team der BWT Brilon-Kultour gemeinsam mit der Sparkasse Hochsauerland und weiteren Sponsoren bereits die 22. Briloner JazzNacht in der Aula des Briloner Schulzentrums – und auch in diesem Jahr gespickt mit internationalen Jazzgrößen: Nils Landgren (Funk Unit) und das Blue-Motion-Trio feat. Joscho Stephan.

„Nils Landgren begeisterte das Briloner Publikum bereits bei einer Benefizveranstaltung im vergangenen Jahr mit seinem Weihnachtsprogramm. Wir sind sehr stolz, dass wir durch die Unterstützung der Sponsoren auch in diesem Jahr wieder eine so herausragende Besetzung präsentieren können“, berichtet Thomas Mester (Leiter, Brilon Kultour).

Eintrittskarten sind ab sofort online unter www.ticket-regional.de und bei folgenden Vorverkaufstellen in Brilon erhältlich: „Das Buch“ (Friedrichstraße), in der Buchhandlung Podszun (Bahnhofstraße), im InForo (Am Markt) in der BWT (Derkere Straße) und bei BWT-Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder E-Mail: kultur@brilon.de.

Foto: Präsentieren stolz die Plakate zur 22. Briloner JazzNacht: Peter Wagner (Direktor der Sparkasse Hochsauerland), Martina Ester (Sparkasse Hochsauerland) und Thomas Mester (Leiter, Brilon Kultour)

