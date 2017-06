Bürgermeister Dr. Christof Bartsch begrüßte alle Kinder während des Bike-Festivals am Trailground

Brilon-Totallokal: Kids on Bike – Abschlusstour während des Mountainbike-Festivals in Brilon

brilon-totallokal: „Ich bin Mountain –Biker!“ können jetzt mit Stolz die Teilnehmer/innen der beiden Kinder-Bike-Kurse des Kneipp-Vereins von sich sagen. Der Bürgermeister Dr. Christof Bartsch begrüßte alle Kinder am Ende Ihrer Abschlusstour während des Bike-Festivals am Trailground und überreichte Ihnen einen Ansteckbutton mit diesem Slogan zur Erinnerung an ein tolles Trainingsprogramm. Während ihrer letzten Tour stand noch ein Treffen mit der Bienenhüterin Janine Becker am Lehrbienenstand im Kurpark auf dem Programm. Dort lernten die Kinder einiges über die Bienenvölker und ihre Wichtigkeit für die Natur. Danach erklommen die Kids den Hügel bis zum Schanzentisch und konnten dort mit der Schaukel ein paar Schwünge hoch über Brilon machen.

Insgesamt blickten alle auf spannende und erlebnisreiche 3 Monate zurück, während der die 20 Kinder im Alter von 8-15 Jahren bei Ralf Kraft und seinen Helfern Fabian und Simon ein Bike-Training absolvierten. Dieses Training bestand aus lockeren, manchmal aber auch schon etwas anspruchsvolleren Ausfahrten, gespickt mit Technikübungen sowohl auf Asphalt und Treppen als auch im Gelände. Es standen Gemeinschaft, Geschicklichkeitsspiele und Spaß im Vordergrund, ebenso wie die Vermittlung von Wissen über das Fahrrad, die richtige und sichere Ausrüstung. Ralf Kraft betont, dass die Schwerpunkte des Kurses auf dem „Erlebnis Natur in der Gemeinschaft“ und „Der Biker als Gast in der Natur“ liegen. „Mein Ziel ist es, den Kindern die Freude am Biken und der Natur näher zu bringen und dabei die Sozialkompetenzen, Selbstvertrauen und Mut zu fördern“, sagt der ausgebildete BikeGuide.

Die Kinder konnten von einem vielfältigen und abwechslungsreichen Training profitieren und lernten z.B. den „Gorilla“ als Grundposition auf dem Bike oder den „Bunny Hop“, mit dem man kleinere Hindernisse einfach überspringen kann. Daneben wurde das Fahren auf verschiedenen Untergründen geübt, Kurventechnik stand auf dem Plan und wer ganz viel Mut hatte, konnte mit seinem Bike auch Treppen herunter fahren. Der Kneipp-Verein und Ralf Kraft sind sich einig: „Je sicherer ein Kind sein Rad beherrscht, desto sicherer kann es sich im Straßenverkehr und im Gelände behaupten.“

Ziele der Bike-Touren waren der Waldfeenpfad, Borberg, Bilstein und Poppenberg, wo die Kinder über die tolle Aussicht staunten. Etwas anspruchsvoller wurde es auf dem Trailground oder im Dino-Steinbruch in Nehden. Aber auch das Kyrilltor und der Drübel durften nicht fehlen. Daneben lernten sie aber auch etwas über den Unterschied von Lerche und Lärche oder Flachwurzler und Tiefwurzler. Alle, Kids und Eltern, waren sich einig: „So ein Training muss fortgeführt werden. Das war richtig cool und hat megaviel Spaß gemacht!“ Abschließend erhielten alle Kinder noch eine Überraschungstüte mit Trinkflaschen, Halstuch, Reflektorband, Erinnerungsposter und einiges mehr,

die durch den Kneipp-Verein und Fahrrad-Neumann gesponsert wurde.

Ralf Kraft und der Kneipp-Verein Brilon e.V. planen schon für das Herbstprogramm. „Bei so viel Zuspruch und Freude müssen wir am Ball bleiben“, meint Sandra Dietrich-Siebert, 1. Vorsitzende des Kneipp-Vereins Brilon e.V. .

Quelle: Kneip-Verein Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon