CrowdFundingProjekt Kyrilltor

brilon-totallokal: Als im Oktober des letzten Jahres das im Jahr 2008 errichtete Kyrilltor am Bürgerwald in Petersborn zusammenbrach, war es für alle Verantwortlichen sehr schnell klar, dass ein Wiederaufbau gewollt ist. Auch aus der Bevölkerung erreichten die Stadt und den Forstbetrieb sehr viele Aufrufe, dieses einmalige Symbol der Stadt des Waldes neu zu errichten. Schnell ging man an die Planungen und inzwischen liegen die Stämme für das „Kyrilltor 2.0“ schon bereit. Es besteht darüber hinaus ein Aufbauplan, so dass es bald losgehen kann. Die Finanzierung wird zu einem großen Teil über Sponsorengelder und Mittel des Bürgerwaldvereins ermöglicht.

Um dieses Wahrzeichen des Bürgerwaldes wieder errichten zu können, fehlt derzeit noch ein Betrag von 5.000 €. Zusammen mit der Volksbank Brilon Büren Salzkotten wurde daher ein CrowdFounding-Projekt aufgelegt.

Voraussetzung ist, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sich mit einem kleinen Betrag (ab 5 €) beteiligen. Das Projekt (https://vb-bbs.viele-schaffen-mehr.de/kyrilltor) läuft noch 47 Tage und es wäre schön, wenn die Briloner Bürgerinnen und Bürger gemeinsam den Finanzierungsbeitrag beibringen würden. Direkt am Bürgerwald ein von Bürgern ermöglichtes Kyrilltor – das wäre ein wunderbares Bekenntnis zur Stadt des Waldes, die unter den Folgen des Sturms Kyrill so sehr gelitten hat.

