Mit Schlangenlinien geflüchtet

Olsberg: In der Nacht zum Samstag beschädigte ein schwarzer Pkw Audi Kombi ein Haus am Mühlenufer. Das Auto samt Fahrer flüchtete. Zeugen beobachteten um 00.55 Uhr den schwarzen Audi. Dieser fuhr in starken Schlangenlinien über das Mühlenufer in Richtung Markt. Hierbei beschädigte das Auto ein Fallrohr. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte der Audi seine Schlangenlinienfahrt in Richtung Winterberg fort. Eine Fahndung nach dem Auto verlief ohne Erfolg. Der Audi wurde an der vorderen, rechten Fahrzeugseite beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

Quelle: Polizei HSK