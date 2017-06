Papazeit – Preisverleihung

Brilon-Totallokal: Am vergangenen Samstag fand in der Stadtbibliothek die Preisverleihung der „Papazeit“ statt.

brilon-totallokal: 13 Kinder hatten mit ihren Vätern, Onkel oder Großvätern an dieser neuen Veranstaltungsreihe der Stadtbibliothek Brilon und der Firma Abfallwirtschaft Stratmann teilgenommen. An drei Samstagen standen gemeinsame Aktionen auf dem Programm. Zunächst besichtigten alle das Entsorgungszentrum der Firma Stratmann am Almerfeldweg in Brilon. Ein Samstag im Mai stand im Zeichen einer großen Bastelaktion in der Stadtbibliothek. Die Kinder und Väter hatten die Aufgabe, aus Hausmüll einen Schrottroboter, ein Fantasiewesen oder etwas anderes zu bauen.

Die Ergebnisse dieser Bastelaktionen konnten die Besucher der Bibliothek in den letzten vier Wochen anschauen und bewerten. Den Ausschlag für die Sieger gaben dann aber letztlich Bürgermeister Dr. Bartsch und Firmeninhaber Carsten Stratmann.

Der erste Preis, ein Ausflug nach Fort Fun für die gesamte Familie, ging an Mats Schmidt. Mats ist 7 Jahre. Er hatte gemeinsam mit seinem Opa eine Windmühle aus alten Milchtüten gebaut. Luca Steinhagen, 9 Jahre, konnte sich über den zweiten Preis, einen Besuch des Lagunenbades und der Eislaufhalle in Willingen für die Familie, freuen. Luca hatte mit seinem Vater einen detailreichen Schrottmann gebaut. Der dritte Preis ging an Lennard Olschewski, der mit seinem Opa einen durchsichtigen Müllmann baute.

