Provinzialer spenden 4.000 Euro für die Caritas-Warenkörbe

Brilon-Totallokal: „Als traditionsreiches öffentliches Unternehmen fühlen wir uns auch dem Gemeinwohl verpflichtet“, sagte Jürgen Kraft.

brilon-totallokal: Brilon. Sichtlich beeindruckt von dem Engagement, das in den Caritas-Warenkörben im Altkreis Brilon geleistet wird, zeigten sich Jürgen Kraft und Dominik Graetz von der Provinzial Versicherung Kraft, Hagedorn & Graetz aus Brilon. Sie besuchten gemeinsam mit Ralf Hettwer vom Vorstand des gemeinnützigen Vereins „Provinzialer in Westfalen-Lippe“ die Caritas-Geschäftsstelle, um dort einen Spendenscheck in Höhe von 4.000 Euro zu überreichen. Caritas-Koordinator Uli Schilling erklärte bei der Übergabe, wie die vier Ausgabestellen der Warenkörbe im Altkreis organisiert sind, wie groß das ehrenamtliche Engagement hinter dem ganz praktischen Hilfsangebot ist und welche Personengruppen die Warenkörbe als Kunden besuchen. Für die Warenkörbe in Brilon, Olsberg, Medebach und Winterberg wurden in 2016 insgesamt 472 Berechtigungsausweise ausgestellt, die zugleich Familienangehörige miteinbeziehen. Insgesamt erreichen die Angebote der Warenkörbe damit 1.118 Personen. „Wirklich beachtlich“, waren sich die Spendenboten von der Provinzial mit Blick auf die Bedarfe wie auch auf das Engagement einig.

„Als traditionsreiches öffentliches Unternehmen fühlen wir uns auch dem Gemeinwohl verpflichtet“, sagte Jürgen Kraft. Aus diesem Grund wirkt auch der Verein „Provinzialer in Westfalen-Lippe“, aus dessen Mitgliedsbeiträgen gemeinnützige Aktionen und Projekte sowie Menschen in Notlagen unterstützt werden. Mit einem dicken Dankeschön nahmen Ulrich Schilling und Engelbert Kraft von der Caritas die großzügige Gabe entgegen.

Bild (v. l.) Ralf Hettwer vom Vorstand des Vereins „Provinzialer in Westfalen-Lippe“ sowie Jürgen Kraft und Dominik Graetz, Leitung der Provinzial-Geschäftsstelle Brilon (auf dem Foto fehlt Kathrin Hagedorn), überreichten Engelbert Kraft (stellv. Vorstand des Caritasverbandes Brilon) und Uli Schilling (Caritas-Koordinator) eine Spende über 4.000 Euro für die Caritas-Warenkörbe im Altkreis Brilon.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon