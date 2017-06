Waldbegang in Scharfenberg

Brilon-Totallokal: Musikalisch wurde der Marsch entlang der Grenze durch das Blasorchester Brilon und das Tambourcorps Unitas Scharfenberg begleitet

brilon-totallokal: Am vergangenen Samstag erinnerten die Scharfenberger und ihre Gästen mit dem Waldbegang, der seit 1972 alle zwei Jahre im Rahmen des Schützenfestes stattfindet, an die Weitsicht von 67 Scharfenberger Bürgern, die 1835 das Gut Scharfenberg ersteigerten, und an den Kauf des Besitzes des Freiherrn von Donner 1911 durch die Gemeinde. Bei bestem Wanderwetter ging es nach der Begrüßung durch Ortsvorsteher Klaus Götte und der Einstimmung durch den Gesangverein „Concordia“ und des Bläserkorps des Hegerings zusammen mit Vertretern der Nachbargemeinden und vielen Gästen aus nah und fern am Morgen los.

Musikalisch wurde der Marsch entlang der Grenze durch das Blasorchester Brilon und das Tambourcorps Unitas Scharfenberg begleitet. Am „Dreiländereck“ begrüßte Ortsvorsteher Klaus Götte die Abordnungen aus Brilon und Rüthen mit ihren Bürgermeistern Dr. Christof Bartsch und Peter Weiken. Gemeinsam wurde kontrolliert, ob der Grenzstein noch an Ort und Stelle steht. Zum Abschluss des Waldbegangs wurde im Brummerhagen noch gebührend gefeiert.

Foto: Marc Schluer

