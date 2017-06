Offenes Symposium zum Thema „Nachfolge im Handwerk“

Brilon-Totallokal: Briloner Bauhandwerker, Handwerkerverein und Volksbank bieten Forum für den Austausch

brilon-totallokal: Der demographische Wandel ist auch im Handwerk zu spüren. Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten führte daher zusammen mit den Briloner Bauhandwerkern und dem Handwerkerverein Brilon ein Symposium zum Thema „Nachfolge im Handwerk“ durch. Thorsten Wolff, Franz-Josef Sammet und Joachim Richter von den veranstaltenden Institutionen begrüßten am 8.6.2017 in der Volksbank in Brilon insgesamt 42 Teilnehmer aus unterschiedlichen Branchen.

Die Referenten Ulrich Dröge (Abteilungsleiter Wirtschaftsförderung bei der Handwerkskammer Südwestfalen), Rainer Radine (Steuerberater und Fachberater für Unternehmensnachfolge) und Klaus Bourdick von der Industrie- und Handelskammer Hellweg-Sauerland gaben tiefe Einblicke in das spannende und umfassende Thema. Dabei wurden nicht nur steuerliche und rechtliche Aspekte beleuchtet. Auch die sogenannten „weichen Faktoren“ spielten eine wichtige Rolle. So darf auch der psychologische Part auf beiden Seiten bei einer Betriebsübergabe nicht vernachlässigt werden.

Begrüßt werden konnten außerdem zwei Briloner Unternehmer, die Ihre Nachfolgesituation bereits geklärt haben. Während ein Handwerksmeister am Ende des Jahres den Betrieb an einen langjährigen Mitarbeiter übergeben wird, steht bei dem anderen Inhaber der Sohn bereits als Nachfolger fest.

Alle Teilnehmer konnten wichtige Impulse und Kontakte mitnehmen. Doch auch wer am Symposium nicht teilnehmen konnte, konkrete Fragen hat oder weitere Informationen wünscht, kann sich im Nachgang jederzeit bemerkbar machen. Die Volksbank, der Handwerkerverein oder die Briloner Bauhandwerker leiten gerne zu den entsprechenden Fachleuten über, so dass niemand mit seinen Fragen allein gelassen wird. Denn das, da sind sich alle Beteiligten einig, macht eine starke Gemeinschaft im Bauhandwerk aus.

BU.: (von links nach rechts): Joachim Richter (1. Vorsitzender der Briloner Bauhandwerker), Rainer Radine (Steuerberater und Fachberater für Unternehmensnachfolge), Franz-Josef Sammet (Vorsitzender des Handwerkervereins Brilon), Thorsten Wolff (Vorstand Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten), Klaus Bourdick (Industrie- und Handelskammer Hellweg-Sauerland) und Ulrich Dröge (Abteilungsleiter Wirtschaftsförderung bei der Handwerkskammer Südwestfalen).

Quelle: Joachim Richter, 1. Vorsitzender Briloner Bauhandwerker

