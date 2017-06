Sinnreise auf dem Landschaftstherapeutischen Weg

Brilon-Totallokal: Entspannt ruht Ihr Blick auf der glatten Wasseroberfläche

brilon-totallokal: Angenehme Klänge, die aus einer anderen Welt zu stammen scheinen, dringen an Ihr Ohr. Ein Hauch von Nervenkitzel entsteht beim Blick auf die vor Ihnen liegende Schanzenschaukel. Der Landschaftstherapeutische Weg im Kurpark Brilon regt all Ihre Sinne an. Moderate Bewegung in freier Natur ist ein zentrales Erfolgsgeheimnis ganzheitlicher Gesundheitsvorsorge. Aktivsein, die Wahrnehmung schulen, Sinneseindrücke auf sich wirken lassen – der Landschaftstherapeutische Weg im Briloner Kurparkgibt Ihrer Seele Nahrung.

Zwölf verschiedene Stationen warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Seien es der märchenhafte Grottensteg, die fast unberührte Möhnequelle oder der mystisch anmutende Feenkranz: Jede Station kann für sich allein oder im Rahmen einer Wanderung auf dem Landschaftstherapeutischen Weg besucht werden. Außerdem schafft der Weg eine direkte Verbindungzwischen Rothaarsteig, Sauerland-Waldroute, dem DSV-Nordic-Aktiv-Zentrum und vielen weiteren Sehenswürdigkeiten.

