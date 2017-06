Brilon-Totallokal: Jugendarbeit in Madfeld

brilon-totallokal: Braucht Madfeld Angebote für die Jugend? Lange könnte man über diese Frage diskutieren. „Taten statt Worte“, dachte sich der neu formierte „Arbeitskreis Jugendarbeit“ und setzte für den 9. Juni kurzerhand den Aktionstag „Madfeld spielt!“ in den Kalender. Ein Team aus pädagogisch geschulten Madfeldern, engagierte Eltern und Großeltern, viele Kinder und eine ungenutzte Grundschule – da passte alles zusammen!

Mit 35 Teilnehmern war der Aktionstag bis an die Grenzen der Kapazität ausgebucht und dank des freundlichen Wetters konnte der Außenbereich der Schule auch für Outdoor-Spiele genutzt werden. In einer anschließenden Reflexion wurde nachgefragt, ob Interesse an einer Fortsetzung der Aktion besteht. Die Antwort der Kinder war eindeutig: „Unbedingt weitermachen!“ Ein Ruf, dem der Aktionskreis gerne nachkommen möchte. Sofern räumliche Optionen für regelmäßige Angebote zur Verfügung stehen.

