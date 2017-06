Zum weltweiten Anti-Drogen-Tag

Brilon-Totallokal: Infoveranstaltung zum Thema „Illegale Drogen“

brilon-totallokal: Meschede / Brilon. Vor genau 30 Jahren hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen den 26. Juni zum Internationaler Tag gegen Drogenmissbrauch und unerlaubten Suchtstoffverkehr erklärt. Kurz: Zum Anti-Drogen-Tag oder umgangssprachlich auch Weltdrogentag.

An diesem Tag soll über die Konsequenzen aufgeklärt werden, bei denen im Umgang mit Drogen zu rechnen ist. Die Sucht- und Drogenberatungsstelle des Caritasverbandes Brilon bietet an diesem Tag eine Informationsveranstaltung zum Thema „Illegale Drogen“ an.

„Dieser soll der Aufklärung dienen, aber es wird auch genügend Zeit für Fragen und Diskussion zur Verfügung stehen“, lädt Sabine Becker, Diplom Sozialpädagogin und Suchttherapeutin, Interessierte ein. Die Veranstaltung beginnt am Montag, 26. Juni 2017, um 18 Uhr in den Räumen der Suchtberatungsstelle Meschede, Steinstraße 12 in Meschede und endet gegen 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei und erfolgt nur nach verbindlicher Voranmeldung bis zum 22.06.2017 unter Telefon 02961/ 7799770 oder via E-Mail unter: sa.becker@caritas-brilon.de

Foto: Sabine Becker, Diplom Sozialpädagogin und Suchttherapeutin von der Sucht- und Drogenberatung des Caritasverbandes Brilon.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon